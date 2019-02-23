به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌و یکمین جلسه کمیته‌ دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور، به ریاست سرلشکر محمد باقری در محل ستادکل نیروهای مسلح برگزار شد.

در این جلسه که با حضور سردار ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، رحیم ممبینی مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در امور دفاعی، سردار قاسم تقی‌زاده، جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار علی عبدالهی، معاون هماهنگ کننده ستادکل نیروهای مسلح، حشمت‌الله فلاحت‌پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، «دستورالعمل تعیین نقش‌ها و وظایف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها در صیانت و حفاظت از اطلاعات، اسناد و مدارک طرح‌ها و پروژهای پدافند غیرعامل» مورد بررسی قرار گرفت و با اتمام زمان این جلسه، بررسی باقی‌مانده مفاد دستورالعمل به جلسه بعدی کمیته دائمی موکول شد.