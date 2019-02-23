به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (شنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۸ بند الحاقی ۱ به تبصره ۱۱ را به تصویب رساندند.

مطابق با این مصوبه خانه ملت، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسائی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آنها صادر و تا پایان سال ۱۳۹۷ به مرحله اجراء در نیامده و معوق باقی مانده است، اقدام به وصول و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.