به گزارش خبرنگار مهر، قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صبح شنبه در این آئین اظهار داشت: میزبانی از مدرسه زمستانی فناوری‌های سلول‌های بنیادی به عنوان یکی از بهترین برنامه‌های آموزشی در سطح کشور افتخار بزرگی است که باهمت همکارانم نصیب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر شده است.

حسین دارابی با اشاره به ارزش بالای علمی مدرسه زمستانی خطاب به دانش آموزان گفت: مطمئناً پس از اتمام این گردهمایی علمی نگاه شما به اطراف متفاوت خواهد شد.

قائم‌مقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: امروزه سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از جایگاه ویژه‌ای در سند جامع علمی کشور برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: همکاری سازمان آموزش‌وپرورش و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با دانشگاه علوم پزشکی نویدبخش آینده‌ای روشن برای فرزندان استان بوشهر در زمینه فناوری‌های نوین پزشکی و سلول‌های بنیادی است.

پزشکی بازساختی، گذشته و آینده علوم و فناوری سلولی، سلول‌های بنیادی پایه و کاربردی، مهندسی بافت و فرایند جست و تفکر پژوهشی در حوزه پزشکی بازساختی ازجمله عناوین برنامه نخستین روز از این رویداد علمی است.

سومین مدرسه زمستانه فناوری‌های سلول‌های بنیادی و اولین مدرسه زمستانه فناوری‌های نوین پزشکی با حضور دانش آموزان علاقه‌مند در سالن شهید بهشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آغاز به کارکرد، این رویداد علمی از روز یکشنبه پنجم اسفندماه با حضور مسئولان کشوری به شکل رسمی افتتاح خواهد شد.