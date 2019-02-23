همایش محافظت از مسائل روان شناختی کودک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور علی گرجی دبیر علمی همایش «مدیریت استعداد؛ رویکردهای اقتصادی» امروز در نشستی که در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برگزار شد، گفت: این همایش هشتم و نهم اسفندماه با نگاه جامع تر به اقتصاد مدیریت استعدادها به مدت دو روز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

وی افزود: هدف از برگزاری این همایش این است که افراد موثر در تربیت کودک از جمله والدین، مربیان مهد، معلمان، اساتید دانشگاه ها، اقتصاد دانان، سیاستگذاران، برنامه ریزان بتوانند به راحتی مهارت های کودکان را استخراج کنند و ما در صدد آن هستیم که این استعدادها را در کودکان حفظ و توسعه دهیم.

وی با بیان اینکه ارزیابی استعدادهای کودکان نیاز به دانش و آگاهی دارد، گفت: آینده همه کشورها را کودکان رقم می زنند. از این رو لازم است برای حیطه سنی کودکان اهمیت زیادی قائل شویم.

وی با اشاره به اینکه کارگروه «کودک و آینده» در صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایجاد شده است، گفت: رشته اقتصاد کودک می تواند به عنوان یک رشته میان رشته ای در دانشگاه ها به وجود بیاید تا افراد مختلفی در این رشته تدریس کنند.

استاد دانشگاه مونستر آلمان خاطرنشان کرد: در همین راستا درصدد آمدیم تا کنگره مدیریت اقتصاد به رویکرد اقتصادی را با حمایت بنیاد علم ایران برگزار کنیم و به واسطه آن استعدادهای درخشان را در آن بیابیم.

وی با اشاره به اهداف این کنگره گفت: این همایش با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای درخشان، محافظت از مسائل روان شناختی کودک و غیره در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.