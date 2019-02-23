به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «شیطان در ادبیات دینی و دستمایه‌های داستانی آن» با تاملی دوباره در حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان فردا یکشنبه ۵ اسفند در دفتر انتشارات به‌نشر برگزار می‌شود.

حسین سعیدی مدیرعامل انتشارات به‌نشر با بیان اینکه موضوع «شیطان در ادبیات دینی و دستمایه‌های داستانی آن» در قالب سلسله نشست‌های تبلیغی-ترویجی«در پناه کلمات» و با تاملی دوباره در حوزه ادبیات دینی به بحث و بررسی گذاشته می‌شود، گفت: حجت‌الاسلام سیدجواد بهشتی از نویسندگان و پژوهشگران کشور در حوزه دین به عنوان کارشناس در این برنامه حضور خواهد داشت.

وی به سابقه برگزاری سلسله نشست های کارگروه ادبیات دینی کودک و نوجوان به‌نشر اشاره و گفت: نشست تخصصی «ادبیات دینی؛ چیستی، اصول و عناصر»، نشست بررسی«تحولات ایمان دینی در مراحل رشد کودک» و نشست بررسی «فرشتگان در متون دینی و دستمایه‌های داستانی آن» که با حضور حجت الاسلام بهشتی برگزار شد، از دیگر برنامه‌های تخصصی به‌نشر در سال ۹۷ است.

مدیرعامل انتشارات به‌نشر گفت: این نشست با بررسی موضوع «شیطان در متون دینی» از جمله در آیات و روایات می‌تواند به عنوان دستمایه‌های داستانی برای نویسندگان کودک و نوجوان الهام‌بخش باشد. حجت‌الاسلام بهشتی به عنوان کارشناس این نشست، تالیفات متعددی در حوزه اسلام شناسی انجام داده است. گروه کودک و نوجوان انتشارات به‌نشر در راستای ارتقای کیفیت آثار ادبیات داستانی دینی و پاسخ به سوالات مطرح در این حوزه اقدام به برگزاری نشست‌های مرتبط با حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان کرده و نشست بررسی موضوع «شیطان در متون دینی و دستمایه‌های داستانی آن» به عنوان آخرین جلسه تخصصی این حوزه در سال جاری برگزار خواهد شد و امیدواریم استمرار نشست های تخصصی انتشارات به‌نشر در سال آینده با قوت بیشتری به کار خود ادامه دهد.

سعیدی در پایان گفت: امیدواریم با کم‌توجهی که نسبت به معارف دینی وجود دارد، برگزاری چنین نشست‌هایی بتواند برای نویسندگان فعال در حوزه ادبیات دینی کودک و نوجوان موثر واقع شود.

نشست بررسی موضوع «شیطان در ادبیات دینی و دستمایه‌های داستانی آن» فردا یکشنبه ۵ اسفند از ساعت ۹ در دفتر مرکزی به‌نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) واقع در تهران، خیابان کارگر شمالی، بعد از چهارراه نصرت، کوچه شهید طاهری، طبقه سوم برگزار می‌شود.