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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۲:۵۸

در پژوهشگاه علوم انسانی؛

کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی»، توسط سیدحسین حسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی»، توسط سیدحسین حسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود

این کارگاه در ۸ و ۹ اسفندماه ۱۳۹۷ در بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی برگزار می شود.

در این کارگاه ارائه گواهینامۀ معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای ارزش علمی-اداری و قابل ترجمه ارائه خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ۰۲۱۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس بگیرید.

کد مطلب 4549919

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