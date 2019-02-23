کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی» برگزار می شود

کارگاه آموزشی متُد نقد کُتب تخصصی «علم دینی»، توسط سیدحسین حسینی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود

این کارگاه در ۸ و ۹ اسفندماه ۱۳۹۷ در بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مرکز آموزش‌های آزاد تخصصی علوم انسانی برگزار می شود.

در این کارگاه ارائه گواهینامۀ معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دارای ارزش علمی-اداری و قابل ترجمه ارائه خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ۰۲۱۸۸۶۲۴۴۸۵ تماس بگیرید.