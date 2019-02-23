تحریم تسلیحاتی عربستان از سوی آلمان همچنان تداوم دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ان تی وی در گزارشی از تداوم تحریم های تسلیحاتی عربستان از سوی برلین خبر داد.

این در حالی است که «جرمی هانت» وزیر خارجه انگلیس به تازگی در نامه ای به «هایکو ماس» همتای آلمانی خود از وی خواست تا دولت آلمان را به لغو تحریم های تسلیحاتی سعودی ترغیب کند.

وزیر خارجه آلمان کمی پس از ارسال و انتشار نامه هانت اعلام کرد که برلین توجهی به درخواست لندن ندارد.

این شبکه تلویزیونی همچنین گزارش داد که پس از قتل «جمال خاشقجی» روزنامه نگار سعودی و اعمال برخی تحریم ها علیه این کشور پروژه های تسلیحاتی آلمان و فرانسه با ریاض نیز متوقف شده است.

از سوی دیگر برخی اخبار حاکی از این است که شرکت تسلیحاتی«راین متال» آلمان قصد دارد به دلیل کاهش درآمد خود به واسطه اعمال تحریم های تسلیحاتی علیه ریاض از دولت آلمان شکایت کند.