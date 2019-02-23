به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر در نشست خبری پیش از بازی استقلال با ذوب آهن که امروز در سازمان لیگ برگزار شد گفت: دو بازی اخیر ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا را دیدم و باید به این تیم تبریک بگویم که به موفقیت رسیدند. ذوب آهن تیم قدرتمندی است. صعود ذوب آهن در لیگ قهرمانان آسیا برای فوتبال ایران خوب است. موضوعی که من از سال گذشته مدام عنوان کرده ام.

وی افزود: ذوب آهن فوتبال محکمی انجام می دهد. برای بازی فردا باید با صد درصد توان و صد درصد وجودمان تلاش کنیم تا برنده شویم.

سرمربی استقلال درباره برنامه فشرده سازمان لیگ تاکید کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما همین است. نمی دانم چرا باید این بازی ها فشرده باشد. شاید از فیفا برنامه ای به AFC می رسد و آنها هم به لیگ می دهند. ما باید در بازی های آسیایی نماینده خوبی داشته باشیم. برنامه ای که سازمان لیگ نوشته است به تیم های آسیایی فوتبال ایران کمکی نمی کند.

وی درباره اظهارنظر مسئولان سازمان لیگ مبنی بر اینکه برای این برنامه با شفر و دیگر مربیان و باشگاه ها هماهنگ شده است، گفت: شاید من را نمی شناسند! من چنین برنامه ای را ندیده و نشنیده بودم.

شفر درباره تقابل با علیرضا منصوریان (سرمربی فعلی ذوب آهن و سرمربی پیشین استقلال) تصریح کرد: برای من این موضوع خاصی نیست. آقای منصوریان قبلا سرمربی استقلال بود. این طبیعت فوتبال است. خودم در ۳۰ سال گذشته بارها مقابل تیم هایی قرار گرفته ام که قبلا سرمربی آنجا بوده ام اما این ذوب آهن همان تیمی که قبلا دیده بودیم نیست. آنها در دو بازی اخیر خیلی خوب عمل کردند.

خبرنگاری از سرمربی استقلال درباره برنامه ریزی سازمان لیگ که به نظر می رسد به ضرر تیم های آسیایی نظیر استقلال، پرسپولیس و ذوب آهن باشد سئوال کرد. شفر در پاسخ گفت: این صحبت کاملا درست است. پارسال ما بعد از بازی در قطر باید به ازبکستان می رفتیم اما چند بازیکنمان به تیم ملی رفتند. من چه کاری می توانم بکنم؟ سازمان لیگ بهتر است برنامه ای برای آنها در نظر بگیرد. اگر سازمان لیگ، فوتبال ایران را دوست داشته باشد باید استراحت بیشتری به نمایندگان ایران در آسیا بدهد. فوتبال ایران از همه چیز مهمتر است.

شفر در خصوص لغو حضور تیم ملی فوتبال در تورنمنت چین و اینکه استقلال می تواند با خیال راحت به دربی پایتخت فکر کند، تصریح کرد: نمی دانم این اتفاق افتاده است یا نه اما اگر اینطور باشد خیلی خوشحال می شوم. در دوره آماده سازی یکسری بازیکن در تیم ملی بزرگسالان و عده ای در تیم های پایه بودند و آنها را نداشتم. این برای ما خوشحال کننده است که بازیکنانمان در تیم ملی هستند. اما می خواهیم این همکاری از جانب فدراسیون فوتبال وجود داشته باشد تا به تیم های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا کمک کند.