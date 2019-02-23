کانال ورودی بندرگاه هرمز تعمیق و ایمن سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اله مراد عفیفی پور اظهار داشت: در راستای انجام رسالتها و تکالیف قانونی سازمان بنادر و دریانوردی، طرح ایمن سازی مسیر دسترسی دریایی به بندرگاه جزیره تاریخی و گردشگری هرمز با تعریض کانال ورودی به ۸۰ متر، عمیق سازی کانال تا ۳.۵ متر و نیز استقرار ۶ فروند علائم کمک ناوبری شامل دو دستگاه بیکن و چهار فروند بویه جانبی به پایان رسید.

وی طول کانال ورودی این بندرگاه را ۹۰۰متر عنوان کرد و گفت: با اجرای این پروژه که با صرف اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از محل منابع داخلی سازمان بنادر به انجام رسیده، شرایط ایمن دریانوردی برای تردد انواع شناورها با آبخور سه متر، در تمامی شرایط جزر و مدی فراهم شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان تصریح کرد: از این پس، علاوه بر تردد ایمن تر شناورهای مسافری، زمینه دریانوردی ایمن ناوگان تجاری همچون بارج، یدک کش و لندینگ کرافت نیز فراهم می شود.

به گفته وی، عمق کانال تا پیش از این در زمان جزر یک متر بوده و تردد شناورها فقط در زمان مناسب مد آب دریا انجام می شد.

عفیفی پور خاطرنشان کرد: این پروژه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همزمان با سفر رییس جمهور به استان هرمزگان (پایتخت دریایی ایران) مورد بهره برداری قرار گرفت و به زودی شاهد افزایش حجم ترددهای دریایی به جزیره رنگین کمانی خلیج فارس با اهداف گردشگری، تجاری و صیادی خواهیم بود.

وی اظهار داشت: در آینده نزدیک با لایروبی و تعمیق بیشتر کانال تا عمق پنج متر، احداث چراغ راهنمای ورودی و همچنین احداث دیواره حافظتی ساحلی بندرگاه، گامی مهمی در راستای رفع محرومیت از جزیره هرمز به عنوان سند ماندگار مقابله با استعمار برداشته می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در پایان اعتبار مورد نیاز جهت ایمن سازی کامل و صددرصدی بندرگاه هرمز مطابق با استاندارهای بین المللی را ۲۰ میلیارد ریال پیش بینی پیش بینی نموده و ابراز امیدواری کرد، با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته، در آینده نزدیک شاهد تحقق این مهم باشیم.