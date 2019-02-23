حبیب الله طاهرخانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره احداث واحدهای مشارکتی در شهرهای جدید اظهار داشت: در حال حاضر اولین مجموعه مسکن مشارکتی میان شرکت عمران شهرهای جدید با انبوه سازان با حضور وزیر راه و شهرسازی در شهر جدید پرند کلنگ زنی شده ولی فعلا آماده سازی اراضی در حال انجام است و هنوز عملیات اجرایی ساخت و ساز آغاز نشده است.

وی افزود: این در حالی است که می توانستیم مانند مسکن مهر، همزمان با آماده سازی اراضی، عملیات احداث واحدها را هم شروع کنیم ولی اولویت با آماده سازی اراضی است چون وعده دادن بر روی زمینی که آماده نشده، ریسک بالایی دارد و ممکن است پروژه دچار اطاله زمان ساخت شود. بنابراین بعد از آماده سازی، اقدام به ساخت خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی، با بیان اینکه استقبال خوبی از سوی سازندگان برای مشارکت در احداث واحدهای مسکونی در پرند شده، ادامه داد: قرادادهای مشارکت با سازندگان در پرند آماده شده است. بنابراین بلافاصله که آماده سازی اراضی به اتمام رسید، کار ساخت واحدهای مسکونی آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید یادآور شد: شروع قراردادهای ساخت مسکن در پرند تا پایان امسال اجرایی می شود و تجهیز کارگاه در بخش هایی که زمین ها آماده سازی می شود هم انجام خواهد شد.

طاهرخانی با بیان اینکه قرار است در شهرهای جدید سراسر کشور، ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مشارکتی میان شرکت عمران شهرهای جدید با آورده زمین و پروانه ساخت و انبوه سازان با آورده هزینه احداث طی ۴ سال از ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۰ ساخته شود، گفت: در مرحله اول ۱۵ هزار واحد در «سایت ۸۸ هکتاری در حال آماده سازی پرند» ساخته می شود؛ دو سایت دیگر نیز در سال ها ۹۸ و ۹۹ در این شهر جدید آماده سازی و برای ساخت و ساز در اختیار سازندگان و انبوه سازان قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: در تلاشیم تا پایان امسال در ۱۴ شهر جدید اراضی مورد نظر را برای ساخت ۶۰ هزار واحد از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی مشارکتی با شرکت عمران شهرهای جدید آماده سازی کنیم.

بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با هدف ایجاد تعادل قیمتی در بازار مسکن هدف گذاری کرده که ۲۰۰ هزار واحد آن در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد در بافت های فرسوده و ۱۰۰ هزار واحد از سوی بنیاد مسکن در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر احداث می شود.