به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، حجت‌الاسلام ابراهیم کلانتری با اشاره به اعزام کاروان زوج‌های دانشجویی این دانشگاه به مشهد مقدس، گفت: بیش از ۱۰ هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای شرکت در مراسم جشن ازدواج دانشجویی که به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها و با مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود، ثبت نام کردند.

وی ادامه داد: ۷۰۰ نفر از زوج‌های دانشگاه آزاد اسلامی در مرحله نخست این اعزام‌ها و در قالب ۴ کاروان بزرگ از استان‌های اصفهان، فارس، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان روز گذشته (جمعه ۳ اسفندماه) به مشهد مقدس اعزام شدند.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: کاروان‌های دانشجویی طی دو روز گذشته با استقبال روسای مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، مسئولان استانی، خانواده معظم شهدا، اساتید و دانشجویان از کنار مزار شهدای گمنام واحدهای دانشگاهی به مشهد مقدس اعزام شدند.

کلانتری اظهارداشت: کاروان زوج‌های دانشجو روز گذشته پس از ورود به مشهد مقدس به صورت دسته جمعی به حرم مطهر حضرت علی‌ابن موسی‌الرضا (ع) مشرف شدند و ویژه برنامه معنوی با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در رواق حضرت زهرا (س) برگزار شد.

وی از برگزاری کارگاه‌های آموزشی با محوریت تفاهم میان زوجین، مهارت‌های اداره زندگی، فرزندآوری و فرزند پروری، سبک زندگی ایرانی و اسلامی برای زوج‌های شرکت کننده در این دوره‌ها خبر داد و گفت: مراسم جشن ازدواج دانشجویی ساعت ۱۸ تا ۲۰ امروز در تالار صبا مشهد مقدس برگزار می‌شود، همچنین قرار است در این مراسم با حضور روسای دانشگاه آزاد اسلامی استان‌های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، فارس و هرمزگان از زوج‌های دانشجو با مهریه کم، دانشجویان حائز رتبه‌های علمی برتر و زوج‌های عضو خانواده معزز شهدا تجلیل شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مراحل بعدی اعزام زوج‌های دانشجو به مشهد مقدس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده سه کاروان زوج‌های دانشجو از سایر استان‌ها در روزهای ۶، ۹ و ۱۸ اسفندماه به مشهد مقدس اعزام خواهند شد.