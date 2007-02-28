اعتراض اولادی به تعویض بگوویچ / مربی عربستان تیم امید را آنالیز کرد

به گزارش خبرنگارمهر، دو هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه آزادی از تماشای بازی سرد و کسل کننده تیم امید ، ناراضی راهی خانه هایشان شدند . حاشیه هایی از این مسابقه را می خوانید :

* با آغاز مسابقه مسئولان تیم امید استرالیا به جایگاه استقرار دوربین های صدا و سیما اعتراض داشتند که پس از دقایقی جای این دوربین ها عوض شد.

* افشین پیروانی و مارکار آقاجانیان مربیان تیم ملی با حضور در ورزشگاه آزادی از نزدیک شاهد این دیدار بودند .

* در حدود 10 تماشاگر مرد و زن استرالیایی درجایگاه ویژه استادیوم آزادی حضور داشتند که دوتن از آنها به همراه خود عروسک کانگورو که نماد کشوراسترالیاست را به ورزشگاه آورده بودند.

* مربی استرالیا بارها به عملکرد داورمسابقه اعتراض کرد که در ابتدای نیمه دوم و پس ازمصدومیت مدافع استرالیا، شدت این اعتراضات بیشتر شد.

* کمک داورچهارم مسابقه دراستفاده ازتابلوی تعویض بسیارکند عمل می کرد که این موضوع با اعتراض کادرفنی دوتیم همراه شد.

* مهرداد اولادی مهاجم تیم فوتبال امید کشورمان که در دقیقه 66 جای خود را به شهرام گودرزی داد به این تعویض معترض بود و برخورد مناسبی با مسئول تدارکات تیم امید نداشت .

*ضعف کمک داورهای مسابقه بسیارمشهود بود بطوری که کمکها بارها در اعلام آفساید مرتکب اشتباه شدند .

* حضورتعداد زیادی عکاس خصوصا دردقایق پایانی مسابقه پشت دروازه تیم فوتبال امید استرالیا بسیارجالب توجه بود و تنها دوعکاس پشت دروازه ایران حضور داشتند.

* ناهماهنگی برای برگزاری کنفرانس مطبوعاتی درپایان مسابقه باعث بروزمشکلاتی شد که سرمربی تیم فوتبال امید استرالیا را متعجب کرده بود .



* سفیر استرالیا و رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک از جمله میهمانان ویژه این دیدار بودند .



* مربی برزیلی تیم فوتبال عربستان نیز ازجمله ناظرین این دیداربود که با توجه به دیدارآینده تیم امید مقابل عربستان وی نکاتی را از یاد داشت برداری می کرد .