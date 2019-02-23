برگزاری آئین کلنگ زنی گام نخست ساخت یک شهرک مسکونی در آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه آبادان پیش از ظهر امروز در این آئین گفت: ساخت این شهرک، نمونه بارزی از مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راستای توزیع عدالت در ایمن سازی ساختمان‌ها برای تکمیل راندمان شهری است.

حجت الا سلام علی ابراهیمی پور با تاکید بر لزوم استفاده از توان بخش خصوصی برای ساماندهی شهری افزود: متاسفانه در مناطق محروم شهری آبادان خدمات رسانی به صورت عادلانه ای انجام نشده و این مسئله مربوط به الان نیست، از زمان بازسازی این عدالت پیاده نشد، اگر بسیاری از آبادانی هایی که سرمایه های خود را به جاهای دیگر بردند روند آبادانی شهر را ببینند به طور حتم برای کمک به آبادی هر چه بیشتر شهرشان باز می گردند.

وی از تامین امنیت، همکاری و حمایت از سرمایه گذاری رفع موانع اجرای کار و حذف بوروکراسی اداری و برداشته شدن نگاه ها از جیب سرمایه گذاران به عنوان مهمترین مسائل برای توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی نام برد و اظهار کرد: حاصل این حمایت ها، نفعی است که به طور حتم عاید مردم می شود.

امام جمعه آبادان خطاب به سرمایه گذار این پروژه تصریح کرد: متاسفانه در برخی جاها اتفاقات خوبی در زمینه مسکن اتفاق نی افتاده که نمونه بارز آن مسکن مهر است لذا از شما خواهان اهتمام در ساخت و اتمام به موقع پروژه با رعایت تمامی معیارها و اصول ساختمان سازی و موارد دینی و اخلاقی هستیم.

حجت الاسلام ابراهیمی پور با تاکید دوباره بر اینکه در صورت کمک و حمایت از سرمایه گذار انجام و اتمام بسیاری از کارها با سرعت بیشتری به پیش می رود، گفت: ورزشی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از جمله زمینه های است که می توان از توان سرمایه گذار بخش خصوصی برای انجام آنها کمک گرفت.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان نیز در ادامه این آئین با بیان اینکه تاکنون چندین پروژه مهم را با کمک بخش خصوصی انجام داده و یا در دست اقدام داریم، گفت: از شهردار می خو اهیم تا حمایت کاملی را از معدود سرمایه گذاران موجود در شهر داشته باشد.

عبدالله کعبی از امنیت و حذف بوروکراسی اداری به عنوان دو آیتم مهم و قابل توجه شهرداری در مواجه با سرمایه گذاران بخش خصوصی برشمرد و افزود: متاسفانه کمبود مالی و پرداخت حقوق به عنوان عمده ترین مشکلات شهرداری سبب شده تا کار پیگیری و اتمام پروژه ها با تاخیر مواجه شود.

وی دقت، سرعت و کیفیت خوب در اجرای پروژه ساخت شهرک مسکونی را از سوی سرمایه گذار خواهان شد و اظهار کرد: در بحث پیش فروش واحدها قیمت کارشناسی به مردم ارائه شود تا در این باره شهروندان نگرانی نداشته باشند، هدف ما حمایت و کمک به مردم است لذا در روند اجرای پروژه از توان اهالی منطقه که البته جویای کار هم هستند، استفاده شود.

مشکلات آبادان ناشی از انجام نشدن درست کارها است

شهردار آبادان نیز در ادامه این آئین گفت: اتفاقات خوبی که قرار بود در آبادان رقم بخورد اگر چه با سرعت کم اما در حال انجام است.

حسین حمیدپور با بیان اینکه ساخت شهرک مسکونی یکی از پروژه های شاخص آبادان خواهد بود، افزود: شهرستان آبادان جزو ۱۰ شهر نخست کشور در داشتن بافت فرسوده است و این کار ما را در انجام پروژه ها سخت تر کرده است، قرار داشتن آبادان در این رده نشاندهنده آن است که در طی سال‌های متمادی گذشته به جای بازسازی شهری، درجاسازی کرده ایم و ما امروز شاهد مشکلات ناشی از انجام نشدن درست کارها در گذشته هستیم.

وی اظهار کرد: باید برنامه ریزی ها با نگاهی به ساماندهی بافت فرسوده و برای ساختن شهرمان حتی با سرعت پائین اما ماندگار باشد، پروژه ساخت شهرک مسکونی الماس در سطح استان نمونه است و نظیر آن تاکنون در هیچ یک از شهرهای خوزستان آغاز و یا انجام نشده است.

شهردار آبادان تصریح کرد: در این مجموعه به وسعت ۳۰ هزار متر مربع ۶۰۰ واحد مسکونی، ۱۰۰ واحد تجاری، چند پارکینگ، ۳ هزار مترمربع بازارچه برای تهیه ارزاق مردم، فضای سبز، پارک و مجموعه های ورزشی، بهداشتی، خدماتی و رفاهی احداث می شود.

حمیدپور گفت: یکی از دغدغه های کسانی که در آپارتمان زندگی می کنند ایزوله کردن صوتی است لذا سرمایه در قرار بر رعایت این مسئله متعهد شده است، برای خروج آبادان به رده شهرهای دارای بافت فرسوده فراوان نیاز به همکاری جدی بخش خصوصی داریم، دولت به تنهایی امکان ساخت و ساز را ندارد.

وی افزود: حرکت رو به رشد آبادان اگرچه کند اما آغاز شده و به ثمر رسیدن آن به طور قطع در گروه همکاری تمامی ادارات است.