گشایش نخستین مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اراک

دکتر محمد رضا قاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در رسیدگی به امور حوزه زنان و کاربردی شدن تحقیقات در این خصوص، مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اراک راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: 95 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اراک و واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای این مرکز هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اراک ادامه داد: این دفتر تاکنون قرارداد چند طرح درون دانشگاهی با بودجه ای معادل 110 میلیون ریال و طرح های برون دانشگاهی با اعتبار 195 میلیون ریال با سایر نهادها و مراکز اجرایی استان منعقد کرده است.

وی انجام فعالیت های پژوهشی، ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی اراک، برگزاری همایش روز ملی خانواده و کارگاه های آموزشی را از جمله فعالیت های این دفتر عنوان کرد.

قاری خاطر نشان کرد: شناسایی پژوهشگران زن در استان، معرفی ایده ها و افکار علمی و پژوهشی و هدایت و نظارت برکارهای پژوهشی از اهداف این مرکز است.