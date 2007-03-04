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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۶

رئیس دانشگاه آزاد اراک در گفتگو با مهر خبر داد :

گشایش نخستین مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اراک

گشایش نخستین مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اراک

نخستین مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک راه اندازی شد.

دکتر محمد رضا قاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی در رسیدگی به امور حوزه زنان و کاربردی شدن تحقیقات در این خصوص، مرکز مطالعات زنان کشور در دانشگاه آزاد اراک راه اندازی شد.

وی اظهار داشت: 95 نفر از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اراک و واحدهای منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی از اعضای این مرکز هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اراک ادامه داد: این دفتر تاکنون قرارداد چند طرح درون دانشگاهی با بودجه ای معادل 110 میلیون ریال و طرح های برون دانشگاهی با اعتبار 195 میلیون ریال با سایر نهادها و مراکز اجرایی استان منعقد کرده است.

وی انجام فعالیت های پژوهشی، ورزشی بانوان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی اراک، برگزاری همایش روز ملی خانواده و کارگاه های آموزشی را از جمله فعالیت های این دفتر عنوان کرد.

قاری خاطر نشان کرد: شناسایی پژوهشگران زن در استان، معرفی ایده ها و افکار علمی و پژوهشی و هدایت و نظارت برکارهای پژوهشی از اهداف این مرکز است.

کد مطلب 454996

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