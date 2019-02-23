افتتاح اولین سفارت رژیم صهیونیستی در رواندا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فیگارو، رژیم صهیونیستی اولین سفارت خود در رواندا را افتتاح کرد. در همین راستا، «رون آدام» سفیر جدید این رژیم در کیگالی مدعی وجود شباهت میان ۲ کشور شد و گفت: به این ترتیب، زمینه‌های مشترک بسیاری برای همکاری به وجود می‌آید.

گفتنی است رژیم صهیونیستی به دنبال افزایش حضور دیپلماتیک در قاره سیاه است و در همین راستا روابط خود را با کشورهای شرق آفریقا از جمله اوگاندا و کنیا بهبود بخشیده است.

بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نیز از توسعه رابطه با آفریقا به عنوان یکی از اهداف سیاست خارجی خود یاد می‌کند.

وی دوشنبه هفته پیش مدعی شد: طی ۲ سال گذشته، ۴ بار به آفریقا سفر داشته‌ام که این خود اقدامی گویا است.