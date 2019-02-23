تقویت سامانه بارشی در خوزستان از روز سه شنبه

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر امیدیه با دمای ۲۳ درجه و شهر دهدز با دمای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای خوزستان گزارش شده اند.

وی افزود: در این مدت دمای شهر اهواز حداکثر ۲۲ درجه و حداقل ۹ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

سبزه‌زاری تصریح کرد: طی روز جاری تا اواسط وقت فردا بارش های پراکنده به ویژه در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

در پایان گفت: از اواسط روز سه شنبه با تقویت سامانه بارشی شاهد بارش های فراگیر در استان خواهیم بود.