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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

مدیرکل هواشناسی خوزستان خبر داد:

تقویت سامانه بارشی در خوزستان از روز سه شنبه

تقویت سامانه بارشی در خوزستان از روز سه شنبه

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از اواسط روز سه شنبه با تقویت سامانه بارشی شاهد بارش های فراگیر در استان خواهیم بود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طی شبانه روز گذشته شهر امیدیه با دمای ۲۳ درجه و شهر دهدز با دمای چهار درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین شهرهای خوزستان گزارش شده اند.

وی افزود: در این مدت دمای شهر اهواز حداکثر ۲۲ درجه و حداقل ۹ درجه سانتیگراد را گزارش کرده است.

سبزه‌زاری تصریح کرد: طی روز جاری تا اواسط وقت فردا بارش های پراکنده به ویژه در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

در پایان گفت: از اواسط روز سه شنبه با تقویت سامانه بارشی شاهد بارش های فراگیر در استان خواهیم بود.

کد مطلب 4549978

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