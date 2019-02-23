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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۳:۳۸

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد خبرداد:

اجرای ویژه برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در گناباد

اجرای ویژه برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در گناباد

گناباد- رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد از برگزاری ویژه برنامه های ولادت حضرت زهرا(س) در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای معرفی زندگی حضرت زهرا (س) و الگو گیری از ایشان، هیئات مذهبی خواهران گناباد با برگزاری نشست ها و مراسم های مذهبی در طول این هفته سعی در ترویج سبک زندگی فاطمی و کاربردی نمودن سیره ایشان خواهند داشت.

وی افزود: در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در شهرستان گناباد برنامه های متنوعی از جمله، مسابقه پیامکی به مناسبت روز ولادت حضرت زهرا(س)، گردهمایی توجیهی مبلغات، اعزام مبلغ بمناسبت ولادت حضرت زهرا(س) و برگزاری جشن در ۲۹ روستای دارای روحانی مستقر، هجرت و خود استقرار و همایش خانواده در شهرهای بیدخت، کاخک و مرکز شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: تقدیر از بانوان و تقدیر از مادران نمونه، گردهمایی روحانیون مستقر و هجرت این شهرستان به همراه خانواده و تجلیل از همسران آنها، ارائه مقاله توسط روحانیون مستقر و هجرت و تجلیل از مقالات برتر و برگزاری دوره آموزش مهارت های زندگی از دیگر برنامه های این اداره در ایام گرامیداشت روز زن و هفته گرامیداشت مقام مادر است.

کد مطلب 4549979

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