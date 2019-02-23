اجرای ویژه برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا رحمانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در اداره تبلیغات اسلامی گناباد اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در راستای معرفی زندگی حضرت زهرا (س) و الگو گیری از ایشان، هیئات مذهبی خواهران گناباد با برگزاری نشست ها و مراسم های مذهبی در طول این هفته سعی در ترویج سبک زندگی فاطمی و کاربردی نمودن سیره ایشان خواهند داشت.

وی افزود: در هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر در شهرستان گناباد برنامه های متنوعی از جمله، مسابقه پیامکی به مناسبت روز ولادت حضرت زهرا(س)، گردهمایی توجیهی مبلغات، اعزام مبلغ بمناسبت ولادت حضرت زهرا(س) و برگزاری جشن در ۲۹ روستای دارای روحانی مستقر، هجرت و خود استقرار و همایش خانواده در شهرهای بیدخت، کاخک و مرکز شهرستان برگزار می‌شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گناباد گفت: تقدیر از بانوان و تقدیر از مادران نمونه، گردهمایی روحانیون مستقر و هجرت این شهرستان به همراه خانواده و تجلیل از همسران آنها، ارائه مقاله توسط روحانیون مستقر و هجرت و تجلیل از مقالات برتر و برگزاری دوره آموزش مهارت های زندگی از دیگر برنامه های این اداره در ایام گرامیداشت روز زن و هفته گرامیداشت مقام مادر است.