توسعه مراکز سلامت استان بوشهر نیازمند مشارکت خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین دارابی صبح شنبه در نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سلامت افزود: مسائل مربوط به سلامت یک موضوع اجتماعی بوده و شاید نهفته در تمام فعالیتهای حوزه سلامت باشد اما به خاطر اینکه فرصتی پیشآمده تا نگاهی ویژه به اجتماعی شدن سلامت شود بسیار ارزنده است.
وی تصریح کرد: حمایت طلبی و مشارکتهای مردم در حوزه سلامت بایستی بیشتر در دستور کار قرار گیرد به نحوی که مشارکت مردم را جذب کرده و آن را برای تسهیل خدمترسانی در حوزه سلامت به کار ببندیم.
قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامهریزی عنوان داشت: هدف اجتماعی شدن سلامت، برقراری ارتباط بین سیاستگذاران سلامت و مردم و در راستای تسهیل فرایندهای مهم در زمینه تامین و ارتقای سلامت جامعه است.
دارابی افزود: اعتقاد ما بر این است که در برخی مسائل، گروههای مختلف از مردم میتوانند معضلات و مشکلات را به بهترین نحو به گوش سیاستگذاران سلامت رسانده تا به آنان در اجرای هر چه بهتر فعالیتها کمک کنند.
وی تصریح کرد: اجتماعی شدن در همه حوزههای سلامت اعم از آموزش، بهداشت و پژوهش وجود داشته و همه باید با این محوریت حرکت کنند.
قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در برنامهریزی بیان داشت: در بحث پژوهشی نیز شاهد مشارکت افراد خیر در پروژههای بزرگ در سطح بینالمللی هستیم که از این طریق مشکلات موجود در جامعه را مرتفع میکنند.
لزوم استفاده از سمنها
قائممقام رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در امور مشارکتهای اجتماعی گفت: نشست با نمایندگان سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه سلامت در راستای بحث اجتماعی شدن سلامت بوده که بحثی علمی و با چهارچوب و اساس علمی است.
حیدر عزیزنژاد با اشاره به اینکه اینگونه نشستها راهگشای بسیاری از معضلات حوزه سلامت در کشور است افزود: سازمانهای مردم نهاد به هیچوجه تابع شرایط ساختار سازمانی یا چارت ویژهای نیستند.
وی تصریح کرد: این سازمانها متشکل از نمایندگانی از گروههای مختلف مردم اعم از نمایندگان دانشآموزی، اصناف، مددجوهای سازمانهای حمایتی، روحانیت و ائمه جمعه هستند که بر اساس طرز تفکرهای خاص به وجود آمدهاند.
تقویت خانه مشارکتهای سلامت
رییس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: نظامنامه استانی مدیریت سلامت همهجانبه در سال ۹۲ تصویبشده که دارای سه ضلع بوده و یکی از آنها خانه مشارکتهای مردمی سلامت است که در سال ۹۶ در استان بوشهر تشکیلشده است.
عیسی صفوی افزود: خانه مشارکتهای سلامت مردمی متشکل از سمنها و صنفها هستند که استان بوشهر تنها استان در کشور است که خانه مشارکتهای مردمی در تمامی شهرستانهای آن تشکیلشده است.
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