چند تن از کارمندان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام علی موحدی راد با اشاره به اینکه تاکنون چندین نفر در رابطه با قاچاق گسترده و سازمان یافته دام در سیستان و بلوچستان دستگیر شده اند، اظهار داشت: پرونده قاچاق دام در استان درحال بررسی است و تاکنون نیز ۳ تن از کارمندان جهادکشاورزی دستگیر شده و ۲ تن دیگر نیز از دلالان بازار دام که با آنان در ارتباط بودند نیز بازداشت شده اند.

وی افزود: این قاچاق سازمان یافته دام با موضوع قاچاق در دیگر نقاط کشور متفاوت است چرا که همه جا دام ها از کشور خارج می شوند اما در سیستان و بلوچستان این افراد به صورت غیرقانونی اقدام به واردات دام می کردند که این موضوع موجب بروز معضلات جدی برای سلامت دام ها و مردم استان شده بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان بیان کرد: این افراد پس از وارد کردن دام ها با استفاده از پلاک های به جا مانده از دام های ذبح شده و یا پلاک هایی که در اختیار آنان بوده حیوانات قاچاق را بدون معاینات بهداشتی و کنترل های لازم به دیگر مناطق کشور ارسال می کردند که به عنوان مثال اگر تنها یکی از این دامها مبتلا به تب برفکی باشد نه تنها تعداد بسیاری از حیوانات اهلی استان را مبتلا می کند بلکه خسارت جبران ناپذیری نیز به سلامت شهروندان وارد می کند.

وی ادامه داد: بحثی در دولت مطرح شده تا واردات دام در منطقه هدفمند و به صورت قانونمند انجام شود تا دیگر شاهد چنین قاچاق سازمان یافته و گسترده ای نباشیم و همه مردم نیز بتوانند به راحتی پس از انجام معاینات بهداشتی دام وارد کشور کنند و از تخفیفات ویژه آن بهره مند شوند.

حجت الاسلام موحدی راد با تاکید بر اینکه بر تعداد دستگیر شده ها افزوده می شود، تصریح کرد: به دلیل اینکه پرونده باز بوده و در دست بررسی است بی شک بر تعداد افراد دستگیر شده افزوده خواهد شد، در حال حاضر چند تن در بازداشت بوده و سه نفر دیگر نیز با قرار وثیقه آزاد شده اند که آزادشدگان بیشتر دلالان این بازار قاچاق بوده اند.

وی در پایان اظهار داشت: اگر هر مسئولی در هر مقامی و هر رده ای که باشد چه در جهاد کشاورزی و چه در هر سازمان دیگری با وی برخورد خواهد شد و دستگاه قضا با جدیت با قاچاقچیان و متخلفان برخورد خواهد کرد.