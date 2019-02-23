به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان گفت: تصمیم بین المللی به رهبری آمریکا برای ممانعت از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان وجود دارد تا اینگونه به دنیا القا شود که سوریه بی ثبات است و نمی تواند به شرایط طبیعی و باثبات بازگردد.

وی افزود: این حربه پس از شکست همه اهرم های فشار مستقیم شامل به کارگیری داعش و جبهه النصره و دیگر تروریستها با پولهای کشورهای حوزه خلیج فارس و نیز پس از توطئه های بین المللی است.

معاون دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: دهها هزار نفر از آوارگان به سوریه بازگشته اند و به شکل طبیعی زندگی می کنند. چرا برخی در لبنان مخالف بازگشت آوارگان سوری به کشورشان هستند؟

شیخ نعیم قاسم اعلام کرد: آمریکا با اقدامات خود در زمینه آوارگان و دیگر اقداماتش خواهان ویرانی لبنان و ضعیف ماندن آن است تا نتواند روی پای خود بایستد اما لبنانی ها تصمیم گرفته اند در راستای تثبیت آزادی و ثبات حرکت کنند.