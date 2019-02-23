درخشش بانوان عکاس شیرازی در جشن تصویر سال

به گزارش خبرنگار مهر، جشن تصویر سال هر ساله در اسفند ماه در بخش های عکاسی،فیلم، گرافیک وکالیکاتور به انتخاب بهترین های این حوزه ها در یک سال کاری هنرمندان می پردازد.

جشن تصویر سال هنرهای عکاسی، فیلم ، گرافیک وکالیکاتور بر اساس کارهای ارسالی به مسابقه داوری می شود. در عکس با بخش های: آزاد ،نگاهی دیگر(خلاقه) و مستند اجتماعی و دو بخش ویژه: ایران ما وجوانان زیر ۲۵ سال (جایزه محسن رسول‌اف) و امسال بخش دیگری با عنوان «جایزه وحید ابد»(عکاس مطبوعاتی سال از نگاه جشن تصویر سال) به بخش عکس اضافه شد.

امسال در بخش های مختلف این رویداد بزرگ که جایگاهش را در بین هنرمندان پیدا کرده است. اسم شش بانوی عکاس شیرازی به نام های زهره صحت، مهگان فرهنگ، حدیث فقیری، الناز متعصب، فاطمه نهاری و فائزه دانش در بخش های مختلف عکس دیده می شود.

لازم عکس های زهره صحت در بخش های آزاد، نگاهی دیگر(خلاقه)، مستند اجتماعی و بخش موبایلی و عکس های مهگان فرهنگ ،حدیث فقیری، الناز متعصب، فاطمه نهاری و فائزه دانش در بخش مستند اجتماعی به صورت مولتی میدیا و چاپ به بر روی دیوار رفت. انچه حایز اهمیت است در بخش جوانان زیر ۲۵ سال اسم حدیث فقیری چشم نوازی می کند.

در بین اسامی پذیرفته شدگان در جشن تصویر سال اسم های امیر قیومی و عرفان سامان فر هم دیده می شود و در بخش نمایشگاه های برتر سال۹۷ نمایشگاه بر مدار عدم افشین اریا فر هم جای خودش را یافته است.

این نمایشگاه از ۳ اسفند تا ۲۲ اسفند برقرار خواهد بود.