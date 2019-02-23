اختصاص ۲۰ دستگاه خودرو به یگان های انتظامی در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رحیم جهانبخش از اختصاص ۲۰ دستگاه خودرو به یگان‌های انتظامی استان زنجان خبر داد و افزود: با اختصاص این خودروها، خدمات‌رسانی به مردم در پایان سال و نوروز ۹۸ ارتقاء می‌یابد.

فرمانده انتظامی استان زنجان ادامه داد: با تلاش‌های صورت گفته وحمایت‌هایی که از طریق ناجا به عمل آمد ۲۰ دستگاه خودرو به فرماندهی انتظامی استان اختصاص یافت.

جهانبخش بابیان اینکه اختصاص این خودروها باعث تسهیل در ماوریت هاشده و خدمات‌رسانی به مردم ارتقاء می‌دهد تصریح کرد: خوشبختانه این مراسم قبل از پایان سال انجام‌شده و باعث می‌شود.

وای فای رایگان شیوه جدید کلاه‌برداران اینترنتی

رئیس پلیس فتا زنجان از شیوه جدید سارقان برای سرقت اطلاعات کاربران به‌وسیله وای فای رایگان خبر داد وگفت: در هنگام استفاده از اینترنت رایگان مراقب هکرهای اینترنتی باشید.

سرهنگ محمدعلی آدینه لو با هشدار به مسافران نوروزی درباره جلوگیری از سرقت اطلاعات شخصی از طریق اینترنت رایگان، افزود: کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را در قبل از سفر در یک هارد یا فلش تخلیه نموده و به راحتی از اینترنت استفاده کنند.

آدینه لو بابیان اینکه جهت جلوگیری از سرقت اطلاعات لوازم الکترونیکی از رمزهای ترکیبی و پیچیده باید استفاده شود گفت: کاربران برای استفاده از اینترنت رایگان می‌توانند ازنرم‌افزار امنیتی دیوار آتشین (فایروال) استفاده کنند.

رئیس پلیس فتا زنجان در ادامه گفت: شهروندان و کاربران در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک در این ایام آن را به نزدیک‌ترین مرکز پلیس فتا و یا سایت پلیس فتا به آدرس www.CyberPolice.ir و بخش فوریت‌های سایبری گزارش دهند.

مرد۳۳ ساله در استخر غرق شد



فرمانده انتظامی شهرستان زنجان از فوت مردی ۳۳ ساله به علت غرق‌شدگی در استخر خبر داد.

سرهنگ مختار شیرمحمدی گفت: روز گذشته در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس مبنی بر یک مورد غرق‌شدگی در استخر، بلافاصله مأموران کلانتری ۱۶ به محل اعلامی اعزام شدند و مأموران با حضور در محل دریافتند مردی ۳۳ ساله متأسفانه در استخر به علت عدم آشنایی به شنا و مهارت غرق‌شده است.

وی با اعلام اینکه جسد این شخص پس از هماهنگی قضائی برای اقدامات قانونی به پزشکی قانونی منتقل شد، ابراز کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و موضوع در حال رسیدگی است.