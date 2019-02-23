۱۳ نفر در ارتباط با حادثه تروریستی محور «خاش- زاهدان» دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده دستگیرشدگان حادثه تروریستی محور «خاش- زاهدان» اظهار داشت: طی چند روز گذشته چندین دستگیری داشتیم که بعضی از آنان متهم، برخی مظنون و برخی نیز ارتباط شان با حادثه کاملا مشخص است که در حال حاضر پرونده قضایی آنان درحال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان افزود: باید تحقیقات اولیه و نهایی انجام شود تا بتوانیم به طور کلی درباره دستگیرشدگان این حادثه صحبت کنیم.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۱۳ تن در این ارتباط دستگیر شده اند، بیان کرد: در رابطه با خانم های دستگیر شده در ارتباط با حادثه تروریستی محور «خاش- زاهدان» نیز باید اشاره کنیم که تحقیقات لازم انجام گرفته و یکی از آنان در حال حاضر آزاد شده است.

وی در پایان با تاکید بر اینکه دستگاه قضا با جدیت پیگیر این حادثه است، تصریح کرد: تحقیقات روی این پرونده ادامه دارد و تا دستگیری تمامی عوامل تاثیر گذار در پرونده و برچیده شدن تروریست ها ادامه پیدا خواهد کرد.