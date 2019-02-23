چپ های اروپا در «بُن» گرد هم جمع شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سیاستمداران و اعضای حزب چپ اروپا امروز به منظور تبادل اطلاعات و برنامه های خود برای انتخابات پارلمانی ماه می در شهر بُن آلمان گرد هم جمع شدند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، «شروع دوباره» عنوانی است که اعضای حزب چپ در پیش نویس تدوین شده خود پیش از این نشست انتخاب کرده اند.

سیاستمداران حزب چپ بر این باور هستند که تبادل اطلاعات، هماهنگی برای تحقق خط مشی واحد از جمله مواردی هستند که می توانند موفقیت آنها را در انتخابات آتی رقم بزنند.

گمانه زنی ها از نتایج انتخابات آتی اروپا حاکی از این است که ترکیب غالب در مجلس نهم اروپا را احزاب همچون دوره قبلی راست‌ها و چپ‌های میانه تشکیل می دهند.

پارلمان اروپا ۷۰۵ کرسی دارد.