  1. بین الملل
  2. اروپا
۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۰۴

چپ های اروپا در «بُن» گرد هم جمع شدند

چپ های اروپا در «بُن» گرد هم جمع شدند

سیاستمداران و اعضای حزب چپ اروپا در راستای تبادل اطلاعات و برنامه های خود در انتخابات پارلمانی اروپا در شهر بن آلمان گرد هم جمع شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سیاستمداران و اعضای حزب چپ اروپا امروز به منظور تبادل اطلاعات و برنامه های خود برای انتخابات پارلمانی ماه می در شهر بُن آلمان گرد هم جمع شدند. 

بر اساس گزارش های منتشر شده، «شروع دوباره» عنوانی است که اعضای حزب چپ در پیش نویس تدوین شده خود پیش از این نشست انتخاب کرده اند. 

سیاستمداران حزب چپ بر این باور هستند که تبادل اطلاعات، هماهنگی برای تحقق خط مشی واحد از جمله مواردی هستند که می توانند موفقیت آنها را در انتخابات آتی رقم بزنند. 

گمانه زنی ها از نتایج انتخابات آتی اروپا حاکی از این است که ترکیب غالب در مجلس نهم اروپا را احزاب همچون دوره قبلی راست‌ها و چپ‌های میانه تشکیل می دهند.

پارلمان اروپا ۷۰۵ کرسی دارد.

کد مطلب 4550007
شقایق لامع زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها