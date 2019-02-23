به گزارش خبرنگار مهر، ناصر پورعلی‌فرد ظهر شنبه در نشست مجمع انتخابات هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر اظهار داشت: رفع مشکلات ورزشکاران پرورش اندام و بدنسازی در استان‌ها را به صورت ویژه در دستور کار داریم.

وی از تلاش ویژه برای تجهیز باشگاه‌های ورزشی و تحقق مطالبات ورزشکاران خبر داد و اضافه کرد: یکی از مهمترین برنامه‌های فدراسیون، تجهیز باشگاه‌های بدنسازی به امکانات و وسائل مورد نیاز ورزشکاران است.

رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام با اشاره به فعالیت ۲۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته در باشگاه‌های مختلف در سطح کشور بیان کرد: ۱۲ هزار باشگاه بدنسازی و پرورش اندام در سطح کشور فعال است.

وی با اشاره به جایگاه برتر فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جمهوری اسلامی ایران در بین ۷۸ فدراسیون جهانی این رشته خاطرنشان کرد: تلاش زیادی برای کسب این جایگاه صورت گرفته و تلاش داریم این جایگاه را حفظ کنیم.

پورعلی‌فرد با اشاره به قهرمانی ورزشکاران رشته بدنسازی و پرورش اندام ایران در مسابقات جهانی اسپانیا افزود: تیم ملی پروش اندام در مرداد ماه سال آینده به مسابقات قهرمانی آسیایی ماکائو اعزام می شود.

وی حمایت از باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام را یک ضورت دانست و ادامه داد: بازرسی‌های مستمر از فعالیت‌های باشگاه‌های بدنسازی و پرورش اندام در نقاط مختلف استان انجام می‌شود.

در مجمع انتخابات هیئت بدنسازی استان بوشهر، روح‌الله نصرتی با ۱۰ رای از مجموع ۱۷ رأی مأخوذه به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر انتخاب و معرفی شد.