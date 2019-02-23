خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: در گزارشی که مجلس نمایندگان آمریکا منتشر کرد، فاش شده است که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روند انتقال فناوری‌های «بسیار حساس» هسته‌ای به عربستان را سرعت بخشیده است.

مجلس نمایندگان آمریکا در این گزارش می‌ گوید که کسانی برای کمیسیون نظارت این مجلس فاش کرده‌ اند که دولت دونالد ترامپ تلاش کرده است بدون توجه به ملاحظات حقوقی و امنیتی هر چه سریعتر به عربستان فناوری‌ بسیار حساس و پیشرفته هسته‌ ای بدهد.

این گزارش همچنین از مخفی بودن تعاملات دولت ترامپ با عربستان سعودی اظهار نگرانی کرده است. بر اساس اعلام این خبرگزاری، در گزارش ۲۵ صفحه‌ ای «الایجا کامینگز» رئیس کمیسیون نظارت مجلس نمایندگان آمریکا هشدار داده شده است که انتقال این فناوری‌ ها می‌ تواند به اشاعه سلاح‌ های هسته‌ ای و بی‌ ثباتی خاورمیانه منجر شود.

در ادامه گزارش مذکور در این خصوص آمده است که شرکت‌ های خصوصی که در تماس نزدیک با ترامپ و دولتش هستند، با توجه به درآمد چند میلیارد دلاری ساخت و راه‌ اندازی این فناوری‌ ها، فشار زیادی برای انتقال آن به عربستان وارد می‌ کنند.

بنا بر این گزارش، انتقال این فناوری بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی می‌ تواند تهدیدی برای آمریکا باشد. در این گزارش آمده است که ممکن است برای آنکه هرچه زودتر این فناوری در اختیار عربستان قرار گیرد، مسیر قانونی نیز دُور زده شود.

همچنین این گزارش میگوید یکی از کسانی که نامش برای انتقال این فناوری مطرح شده، «مایکل فلین» مشاور سابق امنیت ملی در دولت دونالد ترامپ است.

در خصوص این موضوع خبرنگار مهر گفتگویی با پروفسور حسین عسکری مشاور ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان سعودی انجام داده است که در ادامه می آید.

حسین عسکری مشاور وزیر دارایی(۱۹۷۸ میلادی) و مشاور پادشاه عربستان(ملک عبدالله) بوده و از او به عنوان معمار اقتصاد عربستان نیز یاد می کنند. عسکری استاد تجارت بین‌الملل و امور بین‌المللی دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و رئیس مؤسسه تحقیقات و مدیریت جهانی است و رئیس پیشین دپارتمان تجارت بین‌الملل دانشگاه جرج واشنگتن بوده است. زمینه تخصصی و بحث‌های او در دانشگاه جرج واشنگتن بر اقتصاد، توسعه سیاسی و انسانی در خاورمیانه، اختلافات و جنگ‌ها در خاورمیانه، اقتصاد سیاسی نفت و اقتصاد اسلامی متمرکز است.

*بر اساس برخی اخبار آمریکا تکنولوژی حساس هسته ای به عربستان منتقل کرده است. با توجه به برخی مخالفتها در ساختار قدرت آمریکا و احتمال محاکمه ترامپ در خصوص این موضوع چه افرادی پشت صحنه این اقدام هستند؟

من فکر می کنم ریشه این حرکت جدید ژنرال «مایکل فلین»، اولین مشاور امنیت ملی ترامپ باشد که رسوایی هایی را هم به بار آورده بود. ولی اکنون فکر می کنم که «بن سلمان» این اقدام را با همراهی «جرد کوشنر» تدارک دیده است.

در نتیجه اکنون بر این باورم که حامی اصلی این کار کوشنر، سازندگان نیروگاه های هسته ای آمریکا مانند «وستینگهاوس» و «جنرال الکتریک» و احتمالا پسرهای ترامپ هستند. همه مسئله پول است، به همین سادگی.

*آیا این تکنولوژی ها حساس به عربستان امکان ساخت سلاح هسته ای را می دهد؟

بله این به عربستان سعودی اجازه تولید سلاح هسته ای می دهد. ولی مسائل دیگری هم وجود دارد. این بهترین گزینه عربستان سعودی نیست.

من فکر می کنم عربستان سعودی ممکن است دو یا چند کلاهک هسته‌ای از پاکستان بخرد. رابطه عربستان و پاکستان تاریخی دارد.

پس از تصرف مسجدالحرام، عربستان سعودی برای اخراج افراط گراهایی که مسجدالحرام را تصرف کرده بودند از نظامیان پاکستانی کمک خواست.

اخیرا در بحرین نیز پاکستان حضور داشت. از همه مهمتر اینکه پاکستان با مشکلات اقتصادی جدی روبه‌رو است. نخست وزیر پاکستان «عمران خان» برای به دست آوردن ده میلیارد دلار دست به انجام هر کاری می زند.

سفر اخیر بن سلمان به پاکستان را نیز در نظر بگیرید. همچنین به یاد داشته باشید که عربستان سعودی موشک های چینی را در اختیار دارد که در آغاز بدون اطلاع آمریکا خریداری شد، موشک هایی که کاربرد اصلی آنها حمل کلاهک هسته ای است. در نتیجه آسان ترین و سریع ترین راه برای تبدیل شدن به قدرت هسته ای کدام است؟

*آیا تصور می کنید کنگره آمریکا بتواند جلوی چنین قراردادی را بگیرد؟

من فکر می کنم اطرافیان ترامپ به خاطر پولی که به دست می آورند به انجام این کار علاقه دارند ولی من فکر می کنم کنگره آمریکا آن را متوقف می کند.

گذشته از آن فکر می کنم «نتانیاهو» به خودش بیاید و رابطه عاطفی خود با بن سلمان را دوباره امتحان کند.

اگر بن سلمان کلاهک هسته ای داشته باشد اسرائیل به شکل بی سابقه ای مورد تهدید قرار می گیرد. در نتیجه من فکر می کنم اسرائیل متوجه کوته بینی نتانیاهو در رابطه با بن سلمان بشود و اطمینان حاصل کند که ترامپ و کنگره آمریکا اجازه انتقال این تکنولوژی را به چنین مرد جوان غیر منطقی نمی دهد. ولی باز در نظر داشته باشید پاکستان داستان دیگری است!

کنگره این مبارزه را خواهد برد. من به این مسأله اطمینان دارم. من امیدوارم حتی جمهوریخواهان علیه تصمیم ترامپ رای دهند. هنوز قتل «خاشقجی» در ذهن همگان هست. بن سلمان حمایت زیادی را در کنگره از دست داده است. به او به چشم یک طرد شده نگاه می شود.

ترامپ و کوشنر و پسران بزرگتر ترامپ به عنوان افرادی نامتعادل شناخته می شوند. به نظر می رسد آنها برای به دست آوردن پول و برتری سیاسی هر کاری می کنند.

در نتیجه هر اقدامِ مخالف ایران به طور معمول با استقبال رو به رو می شود. ولی من تقریبا مطمئنم که کنگره آمریکا اجازه انتقال این تکنولوژی را نمی دهد. ترامپ در این مورد برنده نخواهد شد.