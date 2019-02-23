به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، بیژن رنجبر با اشاره به آمادگی کامل واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در جنوب کشور برای خدمات رسانی به اردوهای راهیان نور گفت: با توجه به برگزاری اردوهای راهیان نور در اسفندماه، تمامی امکانات این واحد ها در اختیار ستاد راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی خواهد بود.

وی با بیان اینکه اردوهای راهیان نور یکی از سرمایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، خاطر نشان کرد: این حرکت مقدس از سالها پیش آغاز شده و به نسل جوان کمک می کند تا با بازدید از مناطق عملیاتی کشور از ایستادگی و استقامت قهرمانان هشت سال دفاع مقدس در مقابل دشمنان آگاهی یابند.

سخنگوی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی یار و همراه ستاد اردوهای راهیان نور است، تاکید کرد: این حرکت ارزشمند به منظور تجدید عهد و پیمان دوباره با شهدای جنگ تحمیلی و ادامه دادن راه آنها است.

رنجبر با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هرساله اقدام به برگزاری و پشتیبانی اردوهای راهیان نور می کند، گفت: در این زمینه واحد های دانشگاه آزاد اسلامی در جنوب کشور با تمام امکانات خود به برگزاری هر چه بهتر این اردو کمک خواهند کرد.