۱۰۰۰ مادر شهید به مناسبت هفته زن در استان همدان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیعه علیمحمدی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران بااشاره به در پیش بودن هفته زن به ذکر برنامه های شاخص در نظر گرفته شده برای اجرا در این ایام اشاره کرد و گفت: تقدیر و تجلیل از یک هزار مادر شهید استان همدان به مناسبت هفته زن از جمله برنامه ها است.

وی با بیان اینکه این برنامه توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان برگزار خواهد شد، گفت: برگزاری جشن بزرگ ازدواج دانشجویی به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) نیز روز سه شنبه هفتم اسفندماه در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد همدان برنامه ریزی شده است.

علیمحمدی برگزاری جشن بزرگ کوثر با حضور خانواده های شهدا و عموم مردم در سالن ۳ هزار نفری امام علی(ع) را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: این برنامه نیز به همت بنیاد حفظ آثار و بسیج خواهران و با مشارکت شهرداری برگزار خواهد شد.

مدیرکل بانوان و خانواده استانداری همدان برگزاری جشن بزرگ فاطمی با محوریت مسابقات ورزشی، برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب و برگزاری همایش سیرت فاطمی با محوریت فرهنگی را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و افزود: هدفمان نشاط زن در جامعه است چراکه بانوان بانشاط باعث شکل گیری خانواده و اجتماعی بانشاط خواهند شد و پیرو آن خلاقیت، نوآوری و پویایی را شاهد خواهیم بود.

علیمحمدی برگزاری جشنواره موسیقی را از دیگر برنامه ها ذکر کرد و گفت: تمهیداتی اندیشیده شده که بانوان از امکانات ورزشی سالن ها بهره مند شوند وامکان استفاده از سینماکانون نیز برای خانواده ها با تخفیف ۵۰ درصدی مدنظر است.

وی بابیان اینکه بازدید از بناهای تاریخی و مکان های فرهنگی برای خانواده ها با ۵۰ درصد تخفیف انجام خواهد شد، گفت: همایش پیاده روی خانوادگی نیز با همکاری اداره ورزش و جوانان و هماهنگی هیئت ورزشهای همگانی برگزار می شود.

ربیعه علیمحمدی با بیا ن اینکه امیدواریم بتوانیم با تمام قدرت برای بهبود کیفیت زندگی بانوان استان تلاش کنیم، گفت: برگزاری ویژه برنامه تکریم زنان شاغل در دستگاه های اجرایی نیز برنامه ریزی شده است.