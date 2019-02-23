به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در آئین تجلیل از بانوان کارمند ضمن تبریک سالروز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار داشت: ضرت فاطمه زهرا(س) الگوی بزرگ است که باید از شیوه زندگانی آن حضرت درس گرفت.

وی با بیان اینکه بهره بردن از شیوه زندگانی حضرت زهرا(س) انسان را به سرمنزل مقصود هدایت می‌کند خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی کامل برای مادران و زنان است و باید از سبک زندگی ایشان استفاده شود.

استاندار بوشهر تصریح کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، بانوان با استفاده از شیوه زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) می‌توانند این پیچ مهم تاریخی را پشت سر بگذرانند.

وی بر توجه به آموزش و حل مشکلات معیشتی بانوان کارمند تاکید کرد و افزود: بانوان در عرصه‌های مختلف خوش درخشیده‌اند که نشان از پیگیری و تلاش مستمر آنان در عرصه خدمتی است.

گراوند خواستار استفاده مناسب مسئولان از توانمندی بانوان در بخش‌های مختلف به ویژه در عرصه مدیریتی شد و تاکید کرد: بهره جستن از توانمندی و خلاقیت بانوان کارمند در عرصه‌های مختلف یک ضرورت است.

وی خواستار رعایت نظم و انضباط توسط کارمندان و همه مسئولان در زمینه‌های مختلف شد و ادامه داد: رعایت نظم و انضباط در زمینه حل بسیاری از مشکلات کارساز است و هر کارمند و مسئول باید به آن توجه کند.

در این نشست از بانوان کارمند به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) تجلیل شد.