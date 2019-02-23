به گزارش خبرگزاری مهر، عباس سبز افزود: خانم شیرین جان مرادی، مادر۴۲ ساله اهل دیشموک بیست و یکمین پیام آور ایثار و گذشت در سال ۹۷ بود که با اهداء اعضایش جانی دوباره به هموطنان نیازمندش بخشید.

وی در ادامه از خانواده این مرحومه، همسر و فرزندان وی قدردانی کرد و گفت: این مرحومه در تاریخ ۲۸ بهمن به دنبال خونریزی مغزی در بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت بستری شد ولی متاسفانه تلاش پزشکان جواب نداد و وی دچارمرگ مغزی شد.

سبز تصریح کرد: با اعلام رضایت خانواده ایثار گر این مرحومه، بامداد جمعه سوم اسفندماه با همکاری تیم پیوند اعضاء دانشگاه علوم پزشکی شیراز و تیم پیوند بیمارستان امام خمینی(ره) دهدشت برداشت اعضا انجام و برای پیوند به بیماران نیازمند به مرکز فوق تخصصی پیوند اعضای ابوعلی سینای شیراز منتقل شد.