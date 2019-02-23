به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

در جلسه نوبت صبح، عوارض ورود و خروج کشور تعیین شد.

مجلس در نوبت شب نیز لایحه بودجه را بررسی می‌کند.