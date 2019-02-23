به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
در جلسه نوبت صبح، عوارض ورود و خروج کشور تعیین شد.
مجلس در نوبت شب نیز لایحه بودجه را بررسی میکند.
سیزدهمین جلسه مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ در نوبت عصر آغاز شد.
به گزارش خبرنگار مهر، جلسه نوبت عصر مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
در جلسه نوبت صبح، عوارض ورود و خروج کشور تعیین شد.
مجلس در نوبت شب نیز لایحه بودجه را بررسی میکند.
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