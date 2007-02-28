اطمینان دارم که صعود می کنیم / بازی تیم امید جای تبریک دارد

به گزارش خبرنگارمهر، وینگو بگوویچ که پس از تساوی تیمش برابرتیم امید استرالیا در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : به تمام بازیکنانم به خاطر ارائه این بازی خوب تبریک می گویم . نباید فراموش کنیم درتیمی که امروزبرابر استرالیا به میدان رفت تنها 3 یا 4 بازیکن تجربه حضور در بازی های بین المللی را داشتند و باقی نفرات برای اولین باربود که درچنین رده ای بازی می کردند.

وی ادامه داد: در نیمه اول حاکم مطلق میدان بودیم و سه موقعیت گل را از دست دادیم . در نیمه اول مستحق زدن گل بودیم و می توانستیم پیروز از زمین خارج شویم ولی از موقعیت هایمان استفاده نکردیم . درنیمه دوم طراوت تیم ما کمتر از نیمه نخست شد خصوصا درخط حمله مهاجمان ما طراوت 45 دقیقه اول را نداشتند. علت این مسئله را می توان در عدم آمادگی مهرداد اولادی جستجو کرد.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران افزود: اولادی به خاطربازی نکردن درلیگ برترآماده نیست و از آنجایی که یکی ازبازیکنان کلیدی تیم ما محسوب می شود چاره ای جز استفاده از او نداریم.

بگوویچ تاکید کرد: با اینکه درنیمه دوم نتوانستیم به زیبایی نیمه اول بازی کنیم اما بدتراز نیمه نخست نبودیم و حریف برتری خاصی نسبت به ما نداشت.

این مربی کروات با ابراز رضایت از تساوی مقابل استرالیا گفت: یک امتیازی که در بازی امروز درمقابل حریفمان کسب کردیم با توجه به شرایطی که درگذشته داشتیم قابل قبول است . من این انتظار را دارم که در بازی های آینده با حمایت بیشتر تماشاگران و کم شدن مشکلات تیم امید نتیجه بهتری کسب کنیم. این جوانان آینده فوتبال ایران هستند ، باید به آنها بیشتر توجه کرد.

وی با تشکر از رسانه های گروهی و مطبوعات به خاطر حمایت هایشان ازتیم فوتبال امید اذعان داشت: رسانه ها درچند هفته گذشته با ما هم دردی کردند و کمک بسیارخوبی برای تیم امید بودند.

بگوویچ با دفاع ازعملکرد تیمش اظهار داشت: درنیمه دوم سانترهایی روی دروازه حریف داشتیم و ازاین حربه به چند موقعیت گل رسیدیم که اگرمهاجمان دقت بیشتری به خرج می دادند شاید به نتیجه می رسیدیم . ما به بازیکنان گفته بودیم برای عبور از دفاع حریف باید درمیانه دفاع این تیم با یک و دوهای سریع به دروازه استرالیا نزدیک شویم اما حریف با ارزیابی نیمه اول در45 دقیقه دوم فشرده بازی کرد و بازیکنانش تراکم بیشتری درخط دفاع و میانی داشتند که همین مسئله باعث شد کمتر صاحب موقعیت گل شویم.

سرمربی تیم فوتبال امید ایران درخصوص عدم استفاده از احسان خرسندی مهاجم جوان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: با توجه به شناختی که ازدفاع تیم استرالیا داشتیم راه عبور از مدافعان بلند قامت و شکستن عمق دفاع این تیم را استفاده ازمهاجمان سرعتی و بازیکنانی مانند اولادی که قدرت حفظ توپ بالایی دارند ، تشخیص دادم و به همین خاطر از زوج میداودی و اولادی درخط حمله بهره بردیم و تصمیم گرفتیم که از نیمه دوم از گودرزی استفاده کنیم که تا حدودی آماده تر از خرسندی بود.

بگوویچ با ابراز رضایت از بازی اولادی تاکید کرد: استرالیا را به خوبی شناسایی کرده بودیم و می دانستیم مدافعان بلند قامتی دارد اما روی زمین درمحوطه هجده قدم آسیب پذیر نشان می دهد. راه مقابله با این تیم استفاده از مهاجمی چون اولادی بود که قدرت حفظ توپ بالایی دارد . به شخصه ازبازی نیمه اول اولادی راضی هستم و نمره قابل قبول به او می دهم. وی دو شوت خوب به سمت دروازه استرالیا زد و همکاری قابل قبولی با میداودی داشت . به نظر من حضور60 دقیقه ای اش درمیدان موثر بود.

این مربی کروات اذغان داشت: حسین کعبی یکی ازبازیکنان فوق العاده تیم ماست و مطمئن هستیم که برای تیم ما کمک بزرگی است. در زمان بازی دوستانه با امارات کعبی به ترکیب تیم امید اضافه شد و دو جلسه با ما تمرین کرد . با توجه به شرایط نامطلوبی که در تیم الامارات داشت بازیهای خوبی برای تیم امید انجام داده و ما می توانیم روی این بازیکن به عنوان عصای دست خود حساب کنیم.

بگوویچ تصریح کرد: اصراری ندارم بازیهای تیم امید در ورزشگاه آزادی برگزار شود . اگر فدراسیون فوتبال به این باور برسد که برگزاری بازیهای تیم امید در شهرستانها با استقبال و حمایت بیشترهواداران روبرو می شود حاضریم بازی هایمان را در شهری دیگربرگزارکنیم . با این حال امیدوارم حمایت هواداران از تیم امید بیشتر شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد: تیم فوتبال امید استرالیا مدت طولانی است تشکیل شده و بازیکنان این تیم هماهنگی خوبی دارند. فکر می کنم اگربازیکنان ما هم مدت زمان بیشتری درکنارهم حضور داشته باشد و زمان لازم برای هماهنگی این تیم طی شود عملکرد بهتری خواهیم داشت. من به بازیکنان تیم ام اطمینان دارم و با اطمینان می گویم که می توانیم از گروهمان صعود کنیم. برگزاری 13 جلسه تمرین و انجام 2 بازی تدارکاتی کل پرونده آماده سازی تیم ماست که بسیاراندک است.