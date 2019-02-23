تاثیر محرومیت چلسی و فروش «هازارد» به رئال مادرید

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از این که تیم فوتبال چلسی از خرید بازیکن در دو پنجره نقل و انتقالات بعدی محروم شد، این تیم باید به هر روشی که می‌تواند برای آینده‌اش برنامه‌ریزی کند. اما محرومیت چلسی برای ادن هازارد چه معنایی دارد؟ تا به حال برای فروش او درخواست رقم ۱۰۰ میلیون یورو را کرده بود و این بازیکن تا سال ۲۰۲۰ با تیم لندنی قرارداد دارد. این محرومیت ممکن است باعث شود رفتن هازارد به رئال مادرید که محتمل‌ترین مقصد او بوده پیچیده شود.

محرومیت چلسی باعث نمی‌شود که این تیم نتواند بازیکن بفروشد، اما باعث می‌شود که نتواند بازیکن بخرد و اگر قرار باشد هازارد را بفروشد مطمئنا برای پیدا کردن جانشین برای این تیم مشکل پیدا خواهد کرد.

این محرومیت همچنین قرارداد متیو کواچیچ که در حال حاضر به طور قرضی و از رئال مادرید به چلسی آمده تاثیر خواهد داشت. سفیدپوشان می‌خواهند بازیکن کرواتشان را بفروشند و تا به حال تصمیم داشتند به نوعی چلسی را متقاعد کنند تا در ازای هازارد او را به این تیم بدهند، اما حالا دیگر این بازیکن هم نمی‌تواند بعد از پایان قرارداد در لندن بماند. حالا مادرید هم باید برای او به دنبال مقصدی جدید باشد.