ستاره کروات بارسا در رادار بایرن مونیخ

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان راکیتیچ قرار است سوژه بسیاری از شایعات باشد و تا پایان فصل این شایعات دست از سر او برنخواهند داشت. دلیلش این است که تیم فوتبال بارسلونا هنوز هیچ اقدامی برای تمدید قرارداد او نکرده است. از طرفی او بازیکنی با قدرت بازی‌سازی بالا است و تنها چند ماه تا مشخص شدن آینده‌اش باقی مانده است.

آخرین باشگاهی که برای جذب این بازیکن اقدام کرده بایرن مونیخ است که برای بازسازی دوباره ترکیبش اقدام کرده است. این تیم از شرایط باخبر است و حالا تصمیم گرفته برای جذبش اقدام کند.

همچنین این بازیکن تابستان گذشته پیشنهاد وسوسه‌کننده‌ای هم از پاری‌سن ژرمن داشت و تیم فرانسوی حاضر بود برای او ۹۰ میلیون یورو بپردازد. اما این خود راکیتیچ بود که تصمیم گرفت در بارسا بماند و برای تیم والورده بازی کند. اما این بار شرایط متفاوت است و کاملا احتمال دارد که بارسا این بار حاضر به فروش او شود.

گفته می‌شود این ستاره کروات باز هم دوست دارد در بارسلونا بماند و کارش را در این تیم ادامه دهد، اما اگر باشگاه تمایلی به نگه داشتن او نداشته باشد باید بین پیشنهاداتی که دارد یکی را انتخاب کند که فعلا جدی‌ترین آن از بایرن مونیخ است.