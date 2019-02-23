پاکستان، روسیه و ایران حق انتخاب رئیس جمهوری افغانستان را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به گزارش‌ها درباره ایجاد دولت موقت در افغانستان گفت که این طرح در بیرون از افغانستان ایجاد شده و قابل اجرا در افغانستان نیست.

وی در دیدار با شماری از جوانان ولایت‌های «زابل»، «هلمند»، «ارزگان» و «قندهار»، در کاخ ریاست جمهوری افغانستان گفت: کسانی‌که طرح ایجاد دولت موقت را پیشنهاد می‌کنند، از مردم هراس‌ دارند.

اشرف غنی تاکید کرد که رئیس جمهوری افغانستان را افغان‌ها انتخاب می‌کنند و اسلام‌آباد، تهران و مسکو حق انتخاب وی را ندارند. آنهایی که از مردم هراس دارند، صحبت از دولت موقت می‌کنند، اجرای طرح بیرونی و ساخته‌شده در بیرون از افغانستان، با شکست مواجه خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته، «سرور دانش» معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نیز گفت که ایجاد دولت موقت، افغانستان را به گذشته بر می‌گرداند.

وی هرچند از کشور خاصی نام نبرد، اما تأکید کرد که کشورهای منطقه نباید تحت عنوان صلح، یک جنگ نیابتی دیگر را بر افغانستان تحمیل کنند.

لازم به ذکر است که دوشنبه هفته جاری (۶ اسفند)، بار دیگر نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر دیدار می کنند.