مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری سمنان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، طی حکمی از سوی آشناگر استاندار سمنان، نورعلی غلامحسین سما کوش به عنوان مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری منصوب شد.
در حکم سماکوش آمده است: با عنایت به تعهد، تخصص و صلاحیتهای شناخته شده جنابعالی و تعهدی که به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ارزشهای آن از خود نشان دادهاید، بهموجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری منصوب میشوید.
گفتنی است محمد حسین همتی، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان سمنان تا کنون با حفظ سمت، بهعنوان سرپرست این دفتر مشغول بکار بوده و سماکوش نیز تا پیش از این بهعنوان مدیرکل کتابخانههای عمومی استان سمنان مشغول به فعالیت بود.
صبح شنبه نیز مراسم معارفه خجسته پور به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان برگزار شد.
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