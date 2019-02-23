خبرگزای مهر - گروه استانها: استانهای غربی ایران اسلامی با قابلیتهای منحصربهفرد تاریخی، طبیعی و گردشگری از پرجاذبهترین استانهای کشور محسوب میشوند که هرساله در ایام مختلف سال پذیرای گردشگران از سراسر کشور هستند.
در این میان لرستانیها در سرزمینی زندگی میکنند که از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب با جاذبههای رنگارنگی آذین بستهشده که باید قدردان تمام این نعمتهای خدادادی باشیم و از آنها برای توسعه اقتصادی استان نهایت استفاده را ببریم.
جاذبههای تاریخی و طبیعی فراوان در پایتخت ژئوتویسم ایران
لرستان را میتوان سرزمین کوههای سر به فلک کشیده، رودخانههای خروشان و آبشارهای سحرانگیز، دشتهای بهشتی، دریاچههای منحصربهفرد، تالابهای بکر و جنگلهای انبوه بلوط نامید، جایی که یک قطعه ناب از طبیعت بهشت وار ایران اسلامی را در خود جایداده است.
وجود آثار تاریخی منحصربهفرد اعم از قلعهها، خانههای تاریخی و غارهای باستانی، جاذبههای گردشگری مذهبی ازجمله امامزادهها، جاذبههای طبیعی ازجمله آبشارهای منحصربهفرد، سرابهای جوشان، دریاچههای بکر، تالابهای زیبا و دشتهای سرسبز از لرستان دیاری خواستنی و پرجاذبه برای گردشگران ساخته است.
تلاش ما این بوده غرب کشور را بیش از این در حوزه گردشگری فعال کنیم علیاصغر مونسان معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور در سفر به لرستان طی سخنانی با تأکید بر اینکه استان لرستان خوشبختانه هم جاذبههای تاریخی و هم جاذبههای طبیعی فراوان دارد، اظهار داشت: لرستان یکی از مناطقی است که میتواند قطب گردشگری کشور باشد.
وی با بیان اینکه مردم لرستان، مردمی مهماننواز هستند، عنوان کرد: تلاش ما این بوده غرب کشور را بیش از این در حوزه گردشگری فعال کنیم.
ضعف زیرساختها و عدم آمادگی دستگاههای متولی
رئیس سازمان میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه روند خوبی نیست که وقتی تعطیلی به وجود میآید هفت تا هشت ساعت مردم در ترافیک به سمت شمال کشور میروند، گفت: اگرچه آنجا بسیار مناطق زیبایی دارد، اما طبیعتی که در غرب کشور وجود دارد کم از آنجا نیست.
وی با تأکید بر اینکه یکی از جاذبههای جدی لرستان آبشار بیشه و همچنین راهآهن بوده که در این منطقه وجود دارد، گفت: تلاش خواهد شد تا قطارهای گردشگری که در چند نقطه کشور فعالشده، یکی از مقاصد آنها به سمت لرستان باشد.
وی گفت: ایجاد شغل، رفع مشکلات زیرساختی در فضاهای تاریخی و ... در این راستا جزو برنامههای ما است.
این در حالی است که نبود زیرساختهای اساسی چون جادههای دسترسی، نبود اقامتگاههای طبیعی و همچنین عدم آمادگی دستگاههای اجرایی استان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی از مشکلات مهم پایتخت ژئوتوریسم ایران است.
تا امروز هیچکدام از شهرداریها آرایش نوروزی به خود نگرفتهاند
احمد مرادپور معاون عمرانی استانداری لرستان با انتقاد از عملکرد برخی از شهرداریهای لرستان در رابطه با نحوه ارائه خدمات به مسافران نوروزی و عدم آمادگی شهرداریها در این رابطه، اظهار داشت: اصل قضیه به شهرهای بزرگ استان و شهرداریها در این رابطه برمیگردد.
وی با بیان اینکه تا امروز هیچکدام از شهرداریها آمادگی نوروزی به خود نگرفتهاند، عنوان کرد: عمدتاً شهرداریها درگیر شوراها هستند.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه روز گذشته نامهای را به روسای شوراهای اسلامی شهرها ارسال کردیم، افزود: در این نامه خطاب به روسای شورهای اسلامی شهرهای استان اعلام کردهایم که اگر در ایام عید مشکلی در پذیرایی، آماده نبودن شهرها و ... داشته باشیم مسئولیت مستقیم این امر بر عهده رئیس شورای شهر و شهردار است.
مرادپور با تأکید بر اینکه ما در این رابطه بههیچعنوان کوتاه نمیآییم، ادامه داد: زمانی تا شروع ایام عید باقی نمانده است و این در حالی است که همچنان شهرداریها با مشکلاتی مواجه هستند.
از نبود جاده دسترسی به آبشارها تا مشکل پارکینگ در مناطق گردشگری
از همین امروز شهرداریها به خصوص در شهرهای بزرگ استان باید شروع به انجام اقدامات لازم کنندوی با تأکید بر اینکه اگر شهرداری نمیتواند در این مدت کوتاهی که باقیمانده کاری انجام دهد امروز اعلام کنند که نمیتواند تا حداقل ما خودمان فکری به حال شهرها کنیم، گفت: اگر شوراها نیز کمکاری داشته باشند به شورای حل اختلاف معرفی خواهند شد و در این زمینه نیز کوتاه نخواهیم آمد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، تأکید کرد: از همین امروز شهرداریها بهخصوص در شهرهای بزرگ استان باید شروع به انجام اقدامات لازم کنند.
مرادپور در ادامه با اشاره به وضعیت آبشارهای استان، گفت: با وجود برگزاری چندین جلسه و مشخص شدن تکلیف هر دستگاه در این رابطه، متأسفانه هنوز امکانات لازم در این مناطق گردشگری ایجاد نشده است.
وی با تأکید بر اینکه قرار بود که راه و شهرسازی و اداره کل راهداری راههای دسترسی به آبشارها را ساماندهی کنند و این در حالی است که هیچکدام هنوز کاری انجام ندادهاند، ادامه داد: همچنین پارکینگها و سرویسهای بهداشتی کنار آبشارهای استان نیز وضعیت مناسبی ندارند و هنوز تعیین تکلیف نشدهاند.
انتقاد از روند ارائه خدمات به مسافران نوروزی
هنوز متولی آبشار نوژیان مشخص نیست
معاون عمرانی استانداری لرستان به بیان اینکه بهطور مثال هنوز متولی آبشار نوژیان مشخص نیست، ادامه داد: قرار شد که میراث فرهنگی، منابع طبیعی و ... مشکلات مربوط به این آبشار و منطقه گردشگری را حل کنند که هنوز این موضوع عملیاتی نشده است.
مرادپور، بیان داشت: باید ظرف یک هفته آینده دستگاهها برنامههای خود را در رابطه با نحوه ارائه خدمات در مناطق گردشگری اعلام کنند، بیان داشت: در غیر این صورت در ارائه خدمات به مسافران نوروزی مشکل خواهیم داشت.
سیروس ابراهیمی مشاور گردشگری استاندار لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه متأسفانه در ایام نوروز سال گذشته در ارائه خدمات به مسافران مشکلاتی را داشتیم که باید در ایام عید پیش رو این مشکلات رفع شوند، اظهار داشت: شهرداران باید در ارائه خدمات به مسافران نوروزی حضوری جدی داشته باشند.
لزوم ایجاد نمایشگاههای صنایع دستی، سوغات و غذاهای محلی در شهرهای استان
وی همچنین با تأکید بر لزوم برنامهریزی آموزشوپرورش استان برای اسکان و ارائه خدمات به مسافران نوروزی، ادامه داد: همچنین باید بروشورهای تبلیغاتی در رابطه با مناطق گردشگری و حوزه میراث فرهنگی استان تهیه و بین مسافران نوروزی توزیع شود.
مشاور گردشگری استاندار لرستان با تأکید بر لزوم ایجاد نمایشگاههای صنایعدستی، سوغات و غذاهای محلی در شهرهای استان، عنوان کرد: همچنین ایجاد کمپهای گردشگری باید در دستور کار قرار گیرد.
ضعف مدیریت در مناطق آبشارها
ابراهیمی با بیان اینکه پایگاههای امدادی هلالاحمر باید آمادگی لازم را برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی داشته باشند، بیان داشت: همچنین ایجاد نوروز گاههای مختلف در ورودی شهرهای استان ضروری است.
وی با تأکید بر لزوم نظافت شهرها، ساماندهی سرویسهای بهداشتی، نمازخانهها، جایگاههای سوخت و ... عنوان کرد: متأسفانه کفپوش برخی از نمازخانههای بینراهی استان نامناسب است.
مشاور گردشگری استاندار لرستان با اشاره به ضعف مدیریت در آبشارهای نوژیان، بیشه، گریت و ...، تصریح کرد: آبشارهای استان باید مدیریت مشخصی داشته باشند.
ابراهیمی با تأکید بر لزوم ساماندهی چادرهای اقامتی، بیان داشت: نبود حداقل امکانات برای مسافران آبشارها و سایتهای گردشگری، کمرنگ بودن تابلوهای راهنمای گردشگری در مسیر جادهها، عدم ساماندهی بازار شهری، کمبود تجهیزات در پایگاههای هلالاحمر و ... از دیگر مشکلات موجود برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی در استان است.
وی با تأکید بر اصلاح هندسی و تعریض و شانه سازی جادههای استان، تصریح کرد: کمبود امکانات آموزشوپرورش، عدم توسعه سرویسهای بهداشتی در جنوب شهر خرمآباد، عدم توزیع مناسب کمپهای گردشگری و ... نیز از دیگر مشکلات موجود در این زمینه است.
کمیتههای تخصصی ستاد سفر ایجاد شوند
مشاور گردشگری استاندار لرستان با تأکید بر لزوم اصلاح زیرساختهای آبشارهای بیشه، نوژیان، گریت و ...، عنوان کرد: کمبود پارکینگ در خیلی از سایتهای گردشگری یکی دیگر از مشکلات موجود برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی است.
سید امین قاسمی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری لرستان نیز با اشاره به دستورالعمل ستاد اجرایی سفر، اظهار داشت: در این رابطه برای عملیاتی شدن این دستورالعمل پیگیریهایی صورت گرفته است.
در سالهای قبل تجربیاتی را دستگاهها کسب کردهاند و میتوان از آنها در خدماترسانی ایام عید استفاده کرد.
وی با تأکید بر لزوم ایجاد کمیتههای تخصصی زیرمجموعه این ستاد در استان، بیان داشت: در این راستا میطلبد که همه دستگاههای اجرایی در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه کمیتههای تخصصی زیرمجموعه ستاد اجرایی سفر استان و همچنین شرح وظایف آنها باید مشخص شود، اظهار داشت: در سالهای قبل تجربیاتی را دستگاهها کسب کردهاند و میتوان از آنها در خدماترسانی ایام عید استفاده کرد.
وی با تأکید بر اینکه هر کدام از کمیتهها باید جلسات خود را در این رابطه در اسرع وقت تشکیل دهند، گفت: همچنین گزارش کار این کمیتهها باید ارائه شود.
تأکید رئیس سازمان میراث فرهنگی بر توجه به گردشگری غرب کشور
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه هر کمیته وظایف و اقدامات خود را باید احصا کند، بیان داشت: همچنین مشکلات موجود احصا شوند و به ستاد اجرایی خدمات سفر ارائه شوند.
خادمی با تأکید بر اینکه تمامی امکانات اسکان استان در اختیار کمیتهها قرار گیرد، بیان داشت: همچنین از امکانات ادارات برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی استفاده شود.
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه در مستندسازی اقدامات صورت گرفته در این حوزه ضعیف هستیم، عنوان کرد: الآن موقع بسیج امکانات موجود است و باید هنرمندانه از امکانات اولیهای که داریم استفاده و با همه توان از مهمانان نوروزی پذیرایی کنیم.
میراث فرهنگی در گردشگری غرب ورود پیدا کرده و به طور عمده نظر میراث فرهنگی بر روی لرستان است
استاندار لرستان با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از امکانات موجود، بیان داشت: رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بر روی گردشگری در لرستان تأکید زیادی دارند.
خادمی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی در حوزه گردشگری غرب ورود پیدا کرده است و بهطور عمده نظر میراث فرهنگی بر روی لرستان است، افزود: رئیس سازمان میراث فرهنگی تأکید داشتهاند که بحث گردشگری به سمت غرب کشور در دستور کار قرار گیرد.
ایجاد جریان ملی برای رونق گردشگری در غرب ایران
وی با بیان اینکه جریان ملی نیز در این رابطه شکل گرفته است، عنوان کرد: اگر فضاسازی کرده و از مسافران دعوت کنیم اما برنامهای نداشته باشیم نتیجه عکس خواهیم گرفت و ممکن است که نهتنها ورود گردشگر کمکی به استان نکند بلکه ضرر نیز برای استان داشته باشد.
استاندار لرستان با تأکید بر اینکه باید برنامهریزی شود که از این فرصت به نفع استان استفاده کنیم، عنوان کرد: احتمال اینکه لرستان مانند سال قبل از استانهای پربازدید باشد وجود دارد و در این راستا دستگاهها باید آمادگی خود را بیشتر کنند.
زینی وند مدیرکل آموزش و پرورش لرستان نیز در سخنانی با بیان اینکه حدود دو هزار و ۱۰۰ کلاس درس را برای اسکان مسافران نوروزی پیشبینی کردهایم، اظهار داشت: روزانه حدود ۱۱ هزار نفر را در مدارس و کلاسهای درس اسکان خواهیم داد.
لرستان سرزمین چهارفصل زاگرس
وی با اشاره به سطحبندی کلاسها برای اسکان مسافران در قالب سطح ویژه، درجه الف و درجه ب، عنوان کرد: در مجموع ۵۰۰ نفر عوامل اجرایی را برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی پیشبینی کردهایم.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با تأکید بر لزوم افزایش تجهیزات موردنیاز برای کلاسها، بیان داشت: در این راستا میطلبد که اعتبار لازم برای خریداری فرش، یخچال و ... برای مدارس و کلاسها اختصاص پیدا کند.
بنابراین گزارش، لرستان سرزمین چهارفصل زاگرس است، جایی که از کوههای پربرف آلپ ایران تا تالابهای گرمابخش پلدختر در اقلیمی۲۸ کیلومترمربعی جمع شدهاند و این در حالی است که شاهد کمتوجهی مسئولان ملی و استانی برای تأمین زیرساختها و استفاده بهینه از این نعمتهای خدادادی هستیم.
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