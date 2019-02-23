صندوق حمایت از اشتغال و ازدواج جوانان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اباذر سالاری در نشست با پاسداران هرمزگان افزود: این صندوق به نام مبارک زهرای مرضیه (س) است که بنا است پاسداران بخشی از حقوق خود را برای رفع موانع و مشکلات ازدواج و اشتغال جوانان و معیشت محرومان به این صندوق اختصاص دهند.

وی بیان کرد: استفاده از ظرفیت بسیج و سپاه برای واگذاری بخشی از حقوق ماهیانه را تا سقف تمامی قشرها توسعه خواهیم داد و در نشست هایی که با برخی قشرهای بسیجی صورت گرفته امیدواریم این کار هرچه زودتر به سرانجام برسد.

فرمانده سپاه هرمزگان اظهارداشت: امروز سپاه پاسداران همیشه و در همه عرصه های فرهنگی، اجتماعی و حتی کمک به معیشت مردم و اشتغال جوانان پیشتاز بوده و امیدواریم با نیت خیر و خداپسندانه ی پاسداران، ساز و برگ هایی که تدارک دیده شده هرچه سریع تر مقدمات اولیه کار عملیاتی شود.

سالاری در پایان با قدردانی از پاسداران بابت همکاری و پیشتازی در این اقدام خیرخواهانه تاکید کرد: در این مرحله نیز شما پاسداران در رفع نیازمندی های صندوق حمایتی از ازدواج کمک کننده بنای خیر باشید.

هفتم اسفند ماه برابر با ۲۰جمادی الثانی سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) است.