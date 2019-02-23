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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۳

۲۰۰ جاسوس آمریکایی امنیت دیدار ترامپ- اون را تضمین می‎کنند

۲۰۰ جاسوس آمریکایی امنیت دیدار ترامپ- اون را تضمین می‎کنند

یک رسانه ویتنامی می‎گوید این کشور در آستانه دیدار سران آمریکا و کره شمالی، شاهد حضور بیش از ۲۰۰ مأمور مخفی آمریکا برای تضمین امنیت این رویداد سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه اکسپرس ویتنام می‌گوید بیش از ۲۰۰ مأمور مخفی آمریکا قرار است امروز شنبه در راستای تضمین امنیت دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، وارد هانوی شوند.

گفتنی است پایتخت ویتنام میزبانی این دیدار را که در ۱۴ و ۱۵ اسفند برگزار می‌شود، بر عهده دارد.

ظاهراً جاسوس‌های آمریکایی با ۴ هواپیما از پایگاهی نظامی در ژاپن به فرودگاه بین‌المللی هانوی منتقل می‌شوند.

این درحالی است که خبرگزاری تاس روسیه نیز از حرکت قطار حامل اون به سمت ویتنام خبر داد که در ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت محلی انجام شد.

کد مطلب 4550082
مریم خرمایی

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