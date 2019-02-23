اپلیکیشن «شهریار» شهرداری گرگان قابلیت فراگیرشدن در کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آقاملایی بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان در خصوص شرکت شهرداری گرگان در نمایشگاه‌های مختلف اظهار کرد: توجه به مباحث گردشگری و معرفی جاذبه‌های گرگان از جمله برنامه‌ها و اهداف ویژه شهرداری در این مدت بوده است.

وی با بیان این که جاذبه‌های طبیعی گرگان در جذب گردشگر مؤثر است، افزود: حضور شهرداری گرگان در نمایشگاه‌های تهران و بندرعباس فرصت بسیار مناسبی برای نشان دادن ظرفیت های گردشگری بود.

آقاملایی ادامه داد: شهرداری گرگان در حوزه مکانیزه کردن خدمات اقدامات خوبی انجام داده و به عنوان مثال اپلیکیشن «شهریار» شهرداری گرگان مورد استقبال بسیاری از مدیران و مسئولان به ویژه یکی از اعضای هیات رئیسه شورای عالی استان‌ها قرار گرفت.

وی بیان کرد: مقرر شد این اپلیکیشن به عنوان اپلیکیشن پیشرو در حوزه ارتباط بین مردم و شهرداری در شورای عالی استان‌ها مطرح تا به عنوان الگو در تمام شهرداری‌های کشور مورد استفاده قرار گیرد.

آقاملایی گفت: اقدامات خوبی در زمینه فضای سبز و زیباسازی شهری در دست اقدام داریم که بسیاری از آن ها مانند احداث نیمکت‌های دوردرختی، اجرای آبشار مصنوعی در ناهارخوران، اجرای زیباسازی و بهسازی دیواره‌های خیابان امام خمینی(ره) با حفظ طراحی سنتی و قدیمی، اجرای آبنمای موزیکال در میدان گرگانپارس و بسیاری از پروژه‌ها و اقدامات دیگر بازتاب بسیار خوبی بین شهروندان داشته است.