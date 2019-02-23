به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جایزه بزرگ مجارستان که جزو سیستم رنکینگ اتحادیه جهانی کشتی نیز قرار دارد از امروز به مدت ۲ روز در شهر گیور آغاز شد. بر این اساس نتایج کشتی گیران کشورمان در دور مقدماتی پیکارها به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم رضا خدری در دور نخست با نتیجه عبدالکریم فرگات از الجزایر را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۱۲ بر ۸ از سد جوزف آندرسی از مجارستان را مغلوب کرد. در این وزن پنج نفر حضور دارند که خدری در دورهای سوم و چهارم نیز با کشتی گیرانی از ازبکستان مسابقه می دهد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم میثم دلخانی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ از سد محمد نوربخش گذشت. وی در دور سوم و مرحله نیمه نهایی به مصاف شینبو اوتا از ژاپن دارنده مدال نقره المپیک می رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم محمد رضا آقانیا در دور نخست آرام واردانیان از ازبکستان دارنده مدال برنز آسیا را با نتیجه ۵ بر یک مغلوب کرد. وی در دور دوم مقابل شماکی بولکوادزه از گرجستان دارنده مدال برنز المپیک با نتیجه ۷ بر صفر شکست خورد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم جمال اسماعیلی در دور اول ۸ بر یک پیتر نواک از چک را مغلوب کرد. وی در دور دوم نیز با نتیجه ۴ بر صفر تیموج تربولین از مولداوی را شکست داد. اسماعیلی در دور سوم به مصاف کیس برگ از سوئد می رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم حسن آریایی نژاد پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر میلوکا کریسوف از اوکراین را شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی با برنده مسابقه کشتی گیران چین و آمریکا مسابقه می دهد.