به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شبکه آی‌فیلم، انحرافات تاریخی فیلم سینمایی «لورنس عربستان» در این قسمت از برنامه «تاریخ و سینما» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ایزد مهرآفرین موشکافی می‌شود.

«لورنس عربستان» فیلمی حماسی بر پایه زندگی توماس ادوارد لورنس، محصول ۱۹۶۲ بریتانیا است.

این فیلم به‌ کارگردانی دیوید لین، تهیه‌کنندگی سم اسپیگل و بر اساس فیلمنامه‌ای از رابرت بولت و مایکل ویلسون ساخته شده و پیتر اوتول نقش لورنس را در این فیلم بازی می‌کند.

«تاریخ و سینما» امشب ساعت ۲۲:۳۰ به نویسندگی و پژوهش محمد صادق عابدینی، روی آنتن می‌رود و بازپخش آن در ساعت ۶:۳۰ روز یکشنبه خواهد بود.