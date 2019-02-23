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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۶

در شبکه آی‌فیلم؛

خسرو معتضد از «لورنس عربستان» می‌گوید

خسرو معتضد از «لورنس عربستان» می‌گوید

فیلم سینمایی «لورنس عربستان» امشب در برنامه «تاریخ و سینما» با حضور خسرو معتضد، از جنبه تاریخی نقد و بررسی می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌ عمومی شبکه آی‌فیلم، انحرافات تاریخی فیلم سینمایی «لورنس عربستان» در این قسمت از برنامه «تاریخ و سینما» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی ایزد مهرآفرین موشکافی می‌شود.

«لورنس عربستان» فیلمی حماسی بر پایه زندگی توماس ادوارد لورنس، محصول ۱۹۶۲ بریتانیا است.

این فیلم به‌ کارگردانی دیوید لین، تهیه‌کنندگی سم اسپیگل و بر اساس فیلمنامه‌ای از رابرت بولت و مایکل ویلسون ساخته شده و پیتر اوتول نقش لورنس را در این فیلم بازی می‌کند.

«تاریخ و سینما» امشب ساعت ۲۲:۳۰ به نویسندگی و پژوهش محمد صادق عابدینی، روی آنتن می‌رود و بازپخش آن در ساعت ۶:۳۰ روز یکشنبه خواهد بود.

کد مطلب 4550106
عطیه موذن

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