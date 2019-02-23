به گزارش خبرنگار مهر، علی سرداری، ظهر امروز در نشستی خبری ضمن گرامیداشت هفته تربیت اسلامی اظهار داشت: هفته تربیت اسلامی فرصت مناسبی برای انجام اقدامات تربیتی در سطح مدارس و این برنامه‌ها توسعه و پیشرفت نظام تعلیم و تربیت را در پی دارد.

وی با اشاره به برنامه های هفته تربیت اسلامی در یزد بیان کرد: این برنامه ها در سه بخش تکریم، تبلیغ و ترویج و توسعه فضای آموزشی برگزار می‌شود که در بخش تکریم از خانواده شهدای علوم تربیتی، همیاران مشاور، دانش آموزان برگزیده حوزه امور پروشی، خیرین این حوزه و... تجلیل خواهد شد.

معاون پروشی و فرهنگی آموزش پرورش استان یزد افزود: از جمله این برنامه‌ها می‌توان به گردهمایی معاونان پرورشی با حضور مسئولان استانی و کشوری با رویکرد سند تحول بنیادین، گردهمایی مدیران پرورشی با حضور معاون سابق وزارت آموزش و پرورش، دو ویژه برنامه در میدان امیر چخماق یزد، افتتاح نمایشگاه ساخته‌های دانش‌آموزی جنب سینما دانش‌آموز و ... اشاره کرد.

سرداری با اشاره به فعالیت‌های نهاد تربیتی طی یک سال گذشته خاطرنشان کرد: در مدارس سطح استان، پیشرفت قابل توجهی در زمینه قرآن، نماز و عترت صورت گرفته به نحوی که ۶۱ هزار دانش‌آموز استان در طرح ملی حفظ قرآن کریم که با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان یزد برگزار شد، شرکت کردند.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۰ دارالقرآن در سطح استان فعالند اما همه آنها در مدارس و آموزشگاه‌های پروشی دایر شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد با اشاره به برگزاری مسابقات قرآنی بیان کرد: دانش آموزان و فرهنگیان استقبال خوبی از این برنامه داشته‌اند به گونه‌ای که بیش از هزار فرهنگی در ۵۰ رشته در سطح استانی و کشوری به رقابت پرداخته‌اند.

سرداری در بخش دیگری از سخنان خود از کمبود مشاوران در مدارس ابتدایی خبر داد و گفت: بیشترین مشاوران برای پایه تحصیلی متوسطه دوره اول و دوم هستند و پایه ابتدایی با کمبود مشاور مواجه است و سعی شده این کمبود با بکار گیری معلمان و کارکنان آموزشی که دارای تحصیلات مشاوره هستند، تا حدودی جبران شود.

وی با اشاره به تعداد معاونان و مربیان پرورشی سطح استان عنوان کرد: در مجموع ۴۴۹ مربی پرورشی فعالیت دارند که از میان آنها ۲۳۰ زن و ۲۱۹ مرد هستند و مجموع معاونان پرورشی نیز ۵۶۰ نفر است که ۲۷۰ نفر از آنها زن و ۲۹۰ نفر آنها مرد است و تنها مدارسی که تعداد دانش آموزان آنها به بیش از ۶۰ نفر برسد، مربی پرورشی خواهند داشت.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: جشنواره فیلم رشد از امروز برای اولین بار در یزد برگزار می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های این جشنواره در قالب ۴۸ جشنواره مجزا در ۱۴ شهرستان و منطقه به مدت یک هفته برگزار می‌شود.