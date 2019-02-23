دیدار فرزندان چند پیشکسوت فقید رسانه با مهدی تاج

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه سالگرد پخش نخستین برنامه ورزش و مردم پس از فوت زنده یاد بهرام شفیع، امروز فرزند وی به همراه فرزندان سه تن از پیشکسوتان دیگر عرصه رسانه با حضور در دفتر ریاست فدراسیون فوتبال با مهدی تاج دیدار و گفت و گو کردند.

در این دیدار رییس فدراسیون فوتبال عنوان کرد: با گذشت چند ماه، هنوز از تلخی خبر درگذشت ناگهانی استاد بهرام شفیع کاسته نشده است. بی شک خاطره شیرین گزارش های آن مرحوم هرگز از اذهان دور نخواهد شد. این درست که امروز در قاب تصویر بهرام عزیز را نمی بینیم اما این غیبت از یاد آن مرحوم در میان مردم نکاسته است.

وی افزود: در نامه‌ای به مسولان محترم صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از آنها درخواست شد که با توجه به برگزاری جشنواره جام جم بخشی را تحت عنوان بهترین گزارشگر و تحت عنوان جایزه شادروان بهرام شفیع اختصاص دهند تا مردم ضمن ادای احترام دوباره به آن عزیز، بهترین گزارشگر را هم برگزینند.

در این دیدار که فرزندان زنده یادان عبدالقدیر آب پرور، ناصر احمدپور و ایرج باباحاجی هم حضور داشتند، خاطرات زحمات این عزیزان و خدمات آنها به ورزش کشور هم مرور و مورد تقدیر قرار گرفت.