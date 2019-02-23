دستگیری شکارچی متخلف در پارک ملی گلستان

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یگان حفاظت محیط زیست محیط بانی قوشه چشمه از توابع گالیکش، در حین گشت و پایش، متوجه ورود تعدادی سگ و افرادی به داخل منطقه ممنوعه پارک ملی گلستان شده و جهت بررسی و اقدام قانونی به سمت آن ها رفتند.

وی ادامه داد: محیط بانان پس از تمرد شکارچیان از دستور ایست، موفق به دستگیری یکی از آن ها شدند.

عبدوس افزود: پس از بررسی لاشه یک راس گراز وحشی، یک سلاح دو لول، ۱۸ عدد فشنگ ساچمه ای، ۶ عدد فشنگ چاپاره و یک فشنگ تک لول کشف و ضبط شد.

وی گفت: پرونده این متخلف برای رسیدگی به مراجع قضایی شهرستان گالیکش ارجاع و ادوات کشف شده از آن ها براساس ماده ۱۴ قانون شکار و صید تا صدور رأی قطعی زیر نظر این اداره (پارک ملی گلستان) است.