به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زمردیان ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرکل جدید کانون پرورش فکری استان سمنان، بابیان اینکه کانون پرورش فکری متصدی فرهنگ در حوزه جوانان بهطور تخصصی کانون پرورش فکری است، ابراز کرد: سرمایه اصلی این سازمان، نیروی انسانی پرورشیافته مرتبط با کودک و نوجوان محسوب میشود.
وی افزود: حوزه کودک و نوجوان دارای جایگاه خاص است و اهمیت پرورش فکر و خلاقیت مورد تأکید تمام مقامات و مسئولان کشوری قرار دارد و لذا این امر رسالت کانون پرورش فکری را سنگینتر میسازد.
معاون کانون پرورش فکری استان سمنان گفت: تربیت نسل آگاه، اخلاق محور و خداباور برای آینده یکی از محوریترین اقدامات این کانون با استفاده از پرورش فکر و خلاقیت کودکان است که در این زمینه ارتقای نیروی انسانی، اصلی ضروری محسوب میشود.
زمردیان بیان کرد: نوع رفتار سازمانی در مجموعه کانون پرورش فکری در حقیقت پرورش خلاقیت و فکر کودکان محسوب میشود و نوع فعالیتهای این حوزه دارای تفاوتهایی است که همگی ازلحاظ ماهوی به اصل اساسی نیروی انسانی بازمیگردند و لذا از مدیرکل جدید کانون پرورش فکری استان نیز می خواهیم که نگاه ویژه ای به نیروی انسانی این کانون داشته باشند.
وی در دیگر بخش سخنان خود بابیان اینکه کار کارشناسی در کانون پرورش فکری دارای اهمیت است، ابراز کرد: همانطور که مدیریت منابع انسانی و داشتههایمان در کانون دارای اهمیت است به همان میزان نیز باید به کار کارشناسی در درون بدنه کانون پرورش فکری از پائین به بالا اهمیت داد.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری بابیان اینکه این کانون در سیاستگذاری جدید نگاه ویژهای نیز به سبک زندگی و دوری از آسیب های اجتماعی دارد که امیدواریم این امر در درون استان سمنان نیز با مشارکت معاونت اجتماعی استانداری و دانشگاهها و ... به خوبی پیگیری و اجرا شود.
در این مراسم نبیالله خدابخشی به عنوان مدیرکل جدید کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان معرفی و از خدمات مهدی جمال تقدیر شد.
نظر شما