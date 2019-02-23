صدها آواره سوری دیگر از لبنان و اردن به کشورشان بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، مرکز استقبال، توزیع و اسکان آوارگان سوری در سوریه با صدور بیانیه ای امروز شنبه اعلام کرد که قریب به هزار آواره سوری دیگر طی ۲۴ ساعت گذشته از لبنان و اردن به سوریه بازگشته اند.

در این بیانیه آمده است: طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۶۲ آواره دیگر به سوریه بازگشته اند که ۱۲۵ نفر که ۳۸ زن و ۶۴ کودک در میان آنهاست از لبنان و از طریق گذرگاه یابوس و تلکلخ و ۸۳۷ نفر که ۲۵۱ نفر از آنها زن و ۴۲۷ نفر کودک هستند از اردن از طریق گذرگاه نصیب به سوریه بازگشته اند.

همچنین ۱۶۶ آواره نیز به مناطق اسکان دائم در داخل سوریه منتقل شدند.

این مرکز همچنین از مین زدایی ۲.۳ هکتار از اراضی و کشف و خنثی سازی ۲۳ بمب طی ساعات گذشته در سوریه خبر داد.