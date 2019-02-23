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۴ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۹

اعلام نتایج کمانداران ایران در مرحله گروهی مسابقات همبستگی اسلامی

اعلام نتایج کمانداران ایران در مرحله گروهی مسابقات همبستگی اسلامی

کمانداران ایران امروز در دو بخش انفرادی و تیمی مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی به مصاف حریفان خود رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات تیروکمان همبستگی کشورهای اسلامی از امروز شنبه به میزبانی بنگلادش آغاز شد. در مرحله مقدماتی این رقاتب ها و در بخش ریکرو انفرادی بانوان،  شیوا شجاع مهر با امتیاز ۶۲۹ در جدول این بخش چهارم شد. پارمیدا قاسمی با امتیاز ۶۰۵ امتیاز هفتم است. نیلوفر علیپور با امتیاز ۶۰۳ رتبه یازدهم را بدست آورد و نگار رجبی با ۵۸۳ امتیاز نوزدهم شد. 

روز دوشنبه و در مرحله یک شانزدهم نهایی شجاع مهر، قاسمی، علیپور و رجبی به ترتیب مقابل حریفانی از کشورهای الجزایر، ترکمنستان، قزاقستان و بنگلادش قرار می گیرند.

در بخش تیمی همین بخش نیز تیم ایران متشکل از نیلوفر علیپور، پارمیدا قاسمی و شیوا شجاع مهر با امتیاز ۱۸۳۷ به مقام دوم رسید. تیم ایران فردا در مرحله یک چهارم استراحت دارد ولی در مرحله نیمه نهایی به مصاف برنده دیدار نپال و بنگلادش می رود.

کد مطلب 4550115
زینب حاجی حسینی

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