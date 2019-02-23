طرح « مازندران پاک» اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان ظهر شنبه در نشست ویدئوکنفرانسی با فرمانداران سراسر استان، امید و نشاط اجتماعی را از ضرورت های جامعه امروز برشمرد و افزود: توسعه ورزش همگانی در قالب های مختلف در راستای افزایش نشاط اجتماعی و ارتقا سلامت از سوی فرمانداران و بخشداران جدی گرفته شود.

استاندار سلامت و نشاط اجتماعی را از اولویت های خود و یک ضرورت دانست و یادآور شد: ورزش همگانی برای اقشار مختلف جامعه در طول سال استمرار داشته باشد و در قالب یک برنامه پیگیری شود.

مقام عالی دولت در استان با بیان این که فقط در سایه جلب مشارکت مردم و استفاده از توانمندی نهادهای اجتماعی می توان بر مسایل فائق آمد و در پیشبرد امور توفیق یافت، عنوان کرد: تشکل های مردم نهاد اساس اجرای برنامه های توسعه ای در دنیای معاصر هستند و باید با افزایش کمی و کیفی سمن ها و ساماندهی و تشکل بخشی به آن ها بویژه سمن های تخصصی زمینه را برای همکاری دولت و مردم فراهم کرد.

حسین زادگان با تاکید بر این که سازمان دانش آموزی به عنوان بزرگترین سمن حوزه دانش آموزی جدی گرفته شود، اظهار داشت: دانش آموزان باید در ۳ تا ۴ سمن عضو شوند تا گستره فعالیت این تشکل ها فراگیر شود و زمینه های پرورش دانش آموزان برای فعالیت در سمن ها فراهم شود.

استاندار جلب و حمایت از سرمایه گذاری را برنامه مهم استانداری برای شکوفایی اقتصادی تلقی کرد و با تاکید بر این که سرمایه گذاری از سوی همه دستگاه های ذی ربط باید جدی گرفته شود، گفت: سرمایه گذاری صنعتی بویژه سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی و زیربخش های آن با جدیت دنبال و حمایت شود.

حسین زادگان با اشاره به این که برای اجرای طرح مازندران پاک که یکسال استان را عاری از زباله نگهداریم، همه نهادها، دستگاه ها، شهرداری ها، مردم و سمن ها و رسانه هاپای کار بیایند، ابراز کرد: اجرای طرح مازندران پاک ۸ اسفند ماه ۹۷ بطور همزمان در سراسر استان آغاز می شود و ضرورت دارد از ظرفیت سمن ها در اجرای این طرح بشکل ویژه استفاده شود.

استاندار اشتغال را از دغده های اساسی استان توصیف کرد و با تاکید بر این که فرمانداران اگر از سقف تسهیلات اشتغالزایی در نظر گرفته شده عقب هستند با جدیت اهتمام کنند، گفت: .این تسهیلات برای ایجاد اشتغال فرصت خوبی است و تسهیلات ۹ درصدی برای بافت فرسوده نیز جدی پیگیری شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با توجه به در پیش بودن نوروز و حضور میلیونی گردشگران در استان بر نظارت مجدانه بر بازار و کنترل قیمت ها تاکید کرد