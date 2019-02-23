به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری حاضر در پیونگ یانگ امروز شنبه به تاس اعلام کردند که «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی سفر خود به ویتنام برای دیدار با «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، را آغاز کرده است.

این سفر با قطار انجام می شود و به گفته منابع خبری، قطار حامل کیم جونگ اون به شدت مسلح است.

قطار حامل رهبر کره شمالی با عبور از چین وارد ویتنام می شود و کیم جونگ اون در تمام طول مسیر که بالغ بر چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر است در داخل این قطار خواهد بود.

صبح امروز اعلام شده بود که وزارت خارجه ویتنام اعلام کرده که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طی چند روز آینده عازم هانوی پایتخت ویتنام خواهد شد تا برای دومین بار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند.

این سفر به دعوت «نگویان پو ترانگ» (Nguyen Phu Trong) رئیس جمهوری ویتنام و دبیرکل حزب کمونسیت این کشور انجام می‌شود.

پیشتر نیز جزئیاتی درباره سفر اون منتشر شده بود مبنی بر اینکه وی با قطار در یک بازه زمانی ۲ روزه، از چین عبور کرده و با توقف در مرز ویتنام، بقیه مسیر را تا هانوی با اتومبیل طی خواهد کرد.

دیدار ترامپ و اون طی روزهای ۲۷ و ۲۸ فوریه (۸ و ۹ اسفند) با موضوع خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره انجام خواهد شد.

دیدار نخست آنها در ژانویه ۲۰۱۸ در سنگاپور انجام شد.

روزنامه اکسپرس ویتنام می‌گوید بیش از ۲۰۰ مأمور مخفی آمریکا قرار است امروز شنبه در راستای تضمین امنیت دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی، وارد هانوی شوند.